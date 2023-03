Como funciona o quarto branco? BBB 23 vai reviver 'pesadelo'

Quarto Branco dará às caras no BBB 23! Veja como foram as dinâmicas das outras edições - Foto: Reprodução/Globo

Uma publicação de Boninho no Instagram deixou o público animado com o retorno de uma das tarefas mais temidas do reality show: o quarto branco no BBB 23. Na história do programa, a dinâmica já eliminou participante, imunizou brother e mandou participante direto para o paredão.

A gente tá entregando tudo o que vocês estão pedindo, vai ter exchange? Vai! Quarto branco... falei quarto branco?", comentou o chefão do Big Brother Brasil.

Aproveite para ver como sera a Dinâmica da semana BBB 23

O que é o quarto branco do Big Brother Brasil?

O quarto branco é uma dinâmica que surgiu no BBB 9. Ela consiste em participantes irem para um cômodo separado da casa, todo branco, em que as luzes nunca se apagam e os brothers usam macacões brancos durante todo o castigo. A tarefa é quase torturante, já que os brothers ficam presos lá por dias.

A punição para quem aperta o temido botão vermelho e desiste varia a cada vez que a dinâmica é usada no programa. No primeiro quarto branco da história do programa, três participantes foram parar no cômodo por causa do Big Fone, Newton, Ralf e Leo.

Pedro Bial, na época do apresentador, explicou que havia duas maneiras de deixar o quarto: apertando o botão, mas neste caso o participante estaria eliminado, ou esperando três dias pelo resultado do paredão. Se Alexandre, indicado pelo trio ao paredão, fosse eliminado, eles estariam livres. No entanto, Leo não conseguiu esperar e apertou o botão vermelho, deixando o programa.

Nesta mesma edição de 2009, o quarto branco voltou a ser usado, bem próximo do término da temporada. Desta vez, a dinâmica era diferente. A regra para Francine, Flávio e Priscila, que foram parar lá também por causa do Big Fone, era que quem apertasse o botão estaria no paredão.

Depois da estreia no BBB 9, o quarto branco voltou a ser utilizado no BBB 10. Desta vez, ele foi bom para um dos participantes escolhidos para a tarefa, que foi imunizado pelo público.

Angélica atendeu o Big Fone e escolheu Cacau e Serginho para irem ao cômodo especial com ela. Enquanto estavam confinados, o público votou e decidiu imunizar Serginho. Já Angélica e Cacau participaram de uma votação na casa, em que definiu quem entre os dois iria ao paredão da semana.

Após muitos anos sem aparecer no programa, o quarto branco retornou no BBB 20. Este foi um dos momentos mais badalados da edição. Desta vez, ele foi um castigo do monstro e não consequência do Big Fone.

Yvi escolheu Felipe Prior para o castigo e o brother puxou Manu Gavassi e Gizelly Bicalho para ir com ele ao desafio. A dinâmica não foi longa, pois Manu apertou o botão vermelho algumas horas depois, o que a levou ao paredão.

Veja como foi:

Como vai ser o 8º paredão do BBB 23