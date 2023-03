Como vai ser o 8º paredão do BBB 23: bate-volta salvará 2

A dinâmica da oitava formação de paredão do BBB 23 foi revelada em detalhes pelo apresentador Tadeu Schmidt e agora o público já sabe quais são os planos da produção. No domingo (5), haverá uma votação intensa, que dividirá a casa em grupos, além de indicação de alguém que acabou na berlinda antes da hora.

Dinâmica da semana BBB 23

Dinâmica do paredão do BBB 23

O oitavo paredão do BBB 23 será formado a partir das 23h10 do próximo domingo, 5 de março, de acordo com a programação da TV Globo. A exibição será ao vivo e a dinâmica colocará cinco brothers na berlinda. No entanto, a prova bate e volta salvará dois participantes, então o paredão será triplo.

A dinâmica já foi explicada no programa e será a seguinte:

- O primeiro emparedado desta semana é o indicado pelo Big Fone atendido por Guimê. Por enquanto, Key Alves e Cezar Black estão indicados. Mas no sábado (4) o telefone irá tocar e um deles será salvo.

- Em seguida, o anjo da semana imunizará alguém.

- O líder Fred vai indicar alguém direto para a berlinda. Como sempre, esta pessoa não terá direito a uma vaga no bate-volta.

- A casa votará em seguida. A dinâmica fará com que os brothers se dividam em dois grupos por meio de um sorteio. Cada grupo irá para um quarto, para que eles possam votar entre si.

- O poder coringa desta semana será usada assim que a casa se dividir nos dois grupos. O dono do poder poderá escolher para qual quarto irá e ainda será o primeiro a votar dentro de seu grupo.

- Depois que for definido o indicado de cada grupo, o brother ou sister que foi salvo pelo Big Fone de sábado poderá indicar uma pessoa ao paredão do BBB.

- Por último, a prova do bate e volta será realizada entre quatro participantes, os dois indicados da casa, o indicado pelo Big Fone e o indicado por quem foi salvo pelo Big Fone. Dois participantes irão se salvar e o paredão do BBB desta semana será triplo.

A votação oficial no Gshow será aberta logo em seguida. O trio emparedado terá alguns segundos para conversar diretamente com o público e pedir para ficar. Tadeu Schmidt então informará que a enquete foi aberta e o público já poderá começar a votar para eliminar alguém. A saída de mais um participante será como de costume na terça-feira (7).

Que horas vai tocar o Big Fone no Big Brother sábado (4)?

O Big Fone deste sábado irá tocar durante o programa ao vivo. O reality show irá começar às 22h25, de acordo com a programação da Globo, e Tadeu Schmidt explicará ao público o horário exato em que o telefonema acontecerá quando o programa estiver no ar.

Quem atender terá a missão de tirar Key Alves ou Cezar Black da berlinda. Eles foram indicados por MC Guimê na última quarta-feira (1), quando o Big Fone tocou pela quinta vez na edição. Tadeu Schmidt já explicou que caso um dos emparedados atenda ao Big Fone, ele poderá se salvar.

No quarto deserto, os brothers tem discutido a possibilidade e o grupo já desvendou qual será a tarefa deste Big Fone. Por enquanto, o grupo combinou que se atenderem, salvarem Key Alves, para depois o líder Fred a enviar ao paredão sem direito a bate e volta.