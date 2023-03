Quem atendeu o Big Fone? Veja quem está no 8º paredão

Quem atendeu o Big Fone na tarde desta quarta-feira, 1º, foi Mc Guimê. O cantor escolheu Key Alves e Cezar para o paredão, além de tirá-los da próxima Prova do Líder. Um dos emparedados ainda poderá se salvar no sábado, quando o telefone irá tocar novamente.

O que o Big Fone falou hoje?

"Atenção, preste muita atenção. Você deve indicar imediatamente duas pessoas ao paredão. Você pode indicar qualquer um da casa."

Após todos os brothers se reunirem no gramado para ouvir o veredito de Mc Guimê, ele mandou o enfermeiro e a jogadora de vôlei para a berlinda. Os emparedados também não vão participar da Prova do Líder de amanhã.

No entanto, um deles ainda poderá se salvar no sábado. O Big Fone irá tocar novamente durante o programa ao vivo e, quem atender, poderá tirar um deles da berlinda. Se um dos emparedados chegar mais rápido ao telefone, ele poderá se salvar.

O brother que for salvo terá direito a uma indicação na formação de paredão de domingo, 5. Todos os detalhes da dinâmica da semana serão explicados pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa de amanhã.

🚨 O BIG FONE TOCOU! 🗣️ Guimê atendeu e indicou Key Alves e Cezar ao Paredão! #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/53jEO2VmZq — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2023

Quem está no paredão?

Key Alves e Cezar são os brothers que já estão no 8º paredão do BBB 23. A formação da berlinda acontecerá no próximo domingo.

Na quinta-feira, 2, os participantes disputam mais uma liderança - os dois indicados pelo Big Fone não participam. Quem vencer a competição indica um rival direto para a berlinda, sem chance de participar da Prova Bate e Volta, além de usufruir de todos os privilégios do líder como escolher o grupo VIP, ficar no quarto do líder e usar a central de controle.

No sábado, 4, será disputada a oitava Prova do Anjo. O brother que vencer a disputa imuniza um colega durante a formação da berlinda e ganha um almoço especial com três acompanhantes à sua escolha, além de vídeos gravados pelos familiares para matar a saudade.

A partir de domingo, a votação para eliminar um deles será aberta no Gshow. Segunda é dia de Jogo da Discórdia, enquanto a eliminação acontece na terça-feira, 7.

Quarta (1º) - Big Fone

Quinta (02/03) - Prova do Líder

Sexta (03/03) - Festa

Sábado (04/03) - Prova do Anjo + Big Fone

Domingo (05/03) - Formação de Paredão e Prova Bate e Volta

Segunda (06/03) - Jogo da Discórdia

Terça (07/03) - Eliminação

Quem já atendeu o Big Fone?

Essa foi a quinta vez que o Big Fone tocou ao longo do BBB 23. Quatro brothers já atenderam ao telefonema do Big Boss e já indicaram, foram indicados ou livraram alguém do paredão.

Tina - A analista de marketing atendeu o primeiro Big Fone do BBB 23. A angolana indicou Gabriel Santana e Domitila para a berlinda.

Gustavo - O caubói quase se deu mal ao atender o segundo toque do telefone. Ele caiu no paredão, mas teve a chance de puxar Bruno junto com ele. No entanto, Gustavo venceu a Prova do Líder e escapou da berlinda.

Mc Guimê - O terceiro toque do telefone da temporada foi atendido por Mc Guimê. O rapper ganhou o Poder Supremo e pode trocar um dos emparedados, até mesmo a indicação do líder.

Sarah Aline - A psicóloga chegou mais rápido ao aparelho e mandou Cara de Sapato ao paredão. Ela também ganhou imunidade na 7ª berlinda.

Que horas começa o BBB 23 hoje?

O BBB 23 começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O programa de hoje irá mostrar o momento em que o Big Fone tocou e a repercussão entre os brothers.

A edição de hoje também terá o quadro Big Terapia com Paulo Vieira e os dois eliminados da semana, Gustavo e Fred Nicácio.

O programa também mostrará os primeiros momentos da festa da líder Bruna. O evento ao vivo e na íntegra pode ser assistido pelos integrantes do Globoplay.