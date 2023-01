Quando começa e horário do BBB 23 hoje ao vivo

Reality começa a ser exibido hoje (16); sinal do pay-per-view será liberado na após o fim do programa ao vivo

O BBB 23 já vai começar! A partir desta segunda-feira, 16, a nova temporada da competição pelo prêmio milionário passa a ser exibida diariamente na Globo. Neste ano, são 22 participantes na casa mais vigiada do Brasil.

Que horas começa o BBB 23?

O BBB 23 começa nesta segunda-feira, 16 de janeiro, às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O programa ficará no ar por cerca de 1h15.

O público vai acompanhar a entrada dos brothers na casa, que aconteceu na manhã desta segunda. O primeiro dia é reservado para os VT’s de apresentação dos competidores e a exibição dos momentos mais importantes de hoje. Também é possível que seja realizada alguma dinâmica para começar o ‘fogo no parquinho’.

Os brothers também devem descobrir quem são suas duplas. Nos últimos dias, o público formou os pares através de uma votação no Gshow, que competirão juntos nas provas durante a primeira semana. O resultado foi revelado durante o Fantástico do último domingo (15).

Os ciclos de eliminação começam às quintas no Big Brother Brasil, dia de Prova do Líder. O vencedor fica imune na primeira semana, ganha o direito de mandar um rival direto para o paredão e fica hospedado no quarto do líder, que nesse ano ganha uma central de controle.

A festa ocorre na sexta-feira ou no sábado, dependendo da dinâmica da semana. A Prova do Anjo também costuma ser realizada no final do semana.

Domingo é dia de formação de paredão. A dinâmica começa com a imunização do anjo, seguida da indicação do líder. Em seguida, os brothers votam no confessionário. Há também a prova bate e volta, que livra um dos indicados da berlinda.

Segunda-feira acontece o jogo da discórdia, que costuma render muita treta entre os confinados. Terça-feira é dia de eliminação, seguida de festa do líder na quarta.

Como assistir o BBB 23?

O GloboPlay começará a transmitir o BBB 23 ao vivo durante 24 horas por dia logo após o programa desta segunda-feira.

O sinal das câmeras só é liberado para os assinantes da plataforma de streaming. Para isso, quem tem um plano gratuito precisa fazer o upgrade para um plano pago. Novo usuários devem se cadastrar e também fazer a aquisição de um dos pacotes.

Os preços dos pacotes mensais do BBB 23 começam em R$ 24,90 por mês, enquanto o plano anual tem o custo de R$238,80, com pagamento em até 12x sem juros.

Basta acessar o Globoplay ou baixar o aplicativo e se cadastrar. Após adquirir o plano, clique em ‘Agora’ e na aba ‘BBB’.

Quais são as duplas da primeira semana?

Após o anúncio dos nomes que compõe o elenco do BBB 23, o público foi convocado para formar duplas entre os Pipocas e Camarotes. Os pares vão competir juntos ao longo e toda a primeira semana, incluindo provas, liderança e paredão.

Neste ano, o jogo começa com uma Prova de Imunidade, que também será disputado em dupla. Os vencedores ficam imunes à formação de paredão que acontece no próximo domingo.

A primeira dupla formada foi Gabriel e Paula, ambos ganhadores da casa de vidro. Esse será o único par formado por dois integrantes do grupo Pipoca.

As duplas formadas foram:

Gabriel e Paula

Amanda e Antônio “Cara de Sapato” Jr.

Bruno e Aline Wirley

Cezar e Domitila Barros

Cristian e Marvvila

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao

Marília e Fred Nicácio

Ricardo e Fred

Sarah Aline e Gabriel Santana

Tina e Mc Guimê

O BBB 23 segue sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt e direção de gênero de Boninho. O programa vai ao ar diariamente após a novela Travessia e, aos domingos, depois do Fantástico. As edições também são disponibilizadas na íntegra no GloboPlay.

