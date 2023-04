Conheça o misterioso namorado de Domitila Barros

Domitila Barros namora há sete anos com um empresário alemão, mas nunca revelou o nome dele durante seu tempo no confinamento do BBB 23, apesar de citar o relacionamento algumas vezes. Porém, pouco antes da eliminação da sister, o mistério foi desvendado e o nome e rosto do estrangeiro caiu na mídia.

Domitila Barros namora o alemão Moritz Carlo

O namorado de Domitila Barros é Moritz Carlo. Ele é bastante discreto e mantém uma conta privada no Instagram que conta com zero publicações. São pouco mais de 2 mil seguidores, entre eles o perfil oficial de Domitila, e segue apenas 75 contas.

A informação vazou após a sister deixar escapar que o apelido do amado. Ela pediu para que a mãe entrasse em contato com "Mori" para que ele viajasse ao Rio de Janeiro, caso ela fosse eliminada.

Quando deixou o Big Brother Brasil na terça-feira, 18/4, Domitila Barros foi entrevistada no tradicional Bate-Papo com o eliminado pelas apresentadoras Vivian Amorim e Patricia Ramos do Rede BBB.

A ex-sister se assustou quando foi revelado que a identidade de seu namorado foi divulgada. "Ele me mata se alguém tiver uma foto dele. Vocês não tem foto, nem vídeo, né?", questionou a ativista social, antes de ver a foto do namorado na tela. "Ele vai me matar", comentou a sister aos risos.

Depois de elogiar o empresário, ela o comparou com o cantor Dilsinho e perguntou se as apresentadoras também achavam os dois parecidos. "Você estava com tanta saudade dele que estava vendo o rosto nele no de cantores", brincou Vivian.

As apresentadoras pediram que ela mandasse um recado para o namorado e a miss Alemanha mandou uma mensagem em alemão. Na tradução simultânea, Vivian e Patrícia informaram o público durante a entrevista que Domitila disse que o amava, sentia muito pela exposição de sua identidade e que estava com muita saudade dele.

Querido, me desculpe que vazaram seu rosto, não foi a minha intenção, mas eu espero muito muito que a gente se encontre em breve, você já tá aqui? Se você ainda não estiver aqui, por favor pff pff compra um voo e vem pra cá, eu vou morrer se você não tiver aqui até o fds. Te amo — Cleslei 🦁 (@ClesleiSch) April 19, 2023

