Corinthians, Fla e Inter: times dos participantes do BBB 23

Confira qual é o time de cada integrante do elenco do Big Brother Brasil no ano de 2023

Vinte e dois participantes estão no BBB 23, a casa mais vigiada do país. Eles disputam um milhão e meio durante três meses, além de concorrem a muitos outros prêmios durante o programa. Mas cada um deles tem também o seu time do coração. Saiba quais os times dos participantes do Big Brother Brasil.

Quais são os times dos participantes do BBB 23?

Conheça clubes do coração de cada participante do BBB 23.

Times dos participantes do Camarote:

Aline Wirley - Corinthians

Bruna Griphao - Flamengo e Fluminense

Antonio 'Cara de Sapato' - Flamengo

Domitilia Barros - Santa Cruz

Fred - Palmeiras

Fred Nicácio - Vasco

Key Alves - Corinthians

Marvvila - Fluminense

Mc Guimê - Corinthians

Gabriel Santana - Flamengo e São Paulo

Times dos participantes do Pipoca:

Amanda - Corinthians

Bruno - Não tem

Gabriel - São Paulo

Cezar - Bahia

Cristian - Grêmio

Gustavo - Internacional

Paula - Águia de Marabá

Larissa - Criciúma

Ricardo - Corinthians

Sarah Aline - Corinthians

Marília - Não tem

Tina - Flamengo

Times com mais torcedores

O Corinthians é o time com mais torcedores no BBB 23. São quatro sisters e dois brothers, enquanto o Flamengo tem quatro torcedores na casa mais vigiada do Brasil.

São Paulo e Fluminense empatam no número de torcedores na casa, dois cada, enquanto os outros times somam apenas um de cada.

Como o elenco consta um grande número de gaúchos, os times do Rio Grande do Sul e Santa Catarine estão presentes também.

Corinthians: 6 participantes

Flamengo: 4 participantes

Fluminense: 2 participantes

São Paulo: 2 participantes

Bahia: 1 participante

Criciúma: 1 participante

Grêmio: 1 participante

Internacional: 1 participante

Palmeiras: 1 participante

Santa Cruz: 1 participante

Vasco: 1 participante

Águia de Marabá: 1 participante

Onde assistir o Big Brother Brasil?

O Big Brother Brasil 23 vai ao ar todos os dias na Rede Globo, na TV aberta, logo após o capítulo inédito da novela Travessia a partir das 22h30 (Horário de Brasília).

Também dá para assistir o BBB através do GloboPlay, plataforma de streaming, de graça. É só sintonizar o aplicativo ou pelo navegador e escolher a opção "Ao vivo".

Na terça-feira a eliminação da semana acontece, um participante se despede do grupo. Na quarta a festa do líder será realizada para os integrantes do BBB. Na quinta a prova do líder e no sábado o anjo da semana será coroado com o almoço especial e a possibilidade de imunizar um participante.

No domingo a votação é realizada para definir o paredão da semana no BBB 23.

