Prova de hoje determinará rumo do jogo, que terá quarto secreto logo na primeira semana.

BBB 23 hoje: que horas começa a 1ª prova do líder nesta quinta

A aguardada primeira prova do líder vai ser realizada nesta quinta-feira (19), a partir das 22h25, e será muito importante para o andamento do jogo. Há uma dupla que já está imune e mais algumas que não participarão da prova como consequência da 1ª disputa da temporada. A briga pela liderança será exibida ao vivo hoje na TV Globo.

O horário da prova do líder é de acordo com a programação oficial do canal. O reality show começa depois da novela Travessia e tem previsão de ficar no ar durante 1 hora e meia, terminando por volta das 23h55.

Como vai ser a prova do líder do BBB 23?

Como a primeira prova da temporada foi de resistência - começou na noite de segunda e só terminou no final da manhã - é pouco provável que a disputa da prova do líder de hoje também seja resistência. A produção não costuma fazer provas deste estilo próximas uma das outras. Por isso, deve-se esperar algo de agilidade, sorte ou estratégia.

A disputa será realizada em duplas, mesmo que os brothers não estejam mais conectados pelas correntes. O apresentador Tadeu Schmidt já avisou que esta primeira semana inteira de jogo será disputada em dupla, por isso, a liderança será de dois participantes.

Quem vencer estará imune ao primeiro paredão da temporada e terá a missão de enviar uma dupla direto para a berlinda. Além é claro de todas as mordomias do quarto do líder e regalias concedidos a quem usa a coroa.

Quem vai ficar fora da disputa

Três duplas estarão de fora da briga pela liderança: Fred e Ricardo não vão participar porque venceram a prova de imunidade e por isso já podem respirar aliviados. Quem também fica de fora da prova do líder é Christian e Marvilla e MC Guimê e Tina. Já no caso dessas duplas, eles foram punidos por serem os primeiros eliminados na disputa de imunidade.

Guimê se atrapalhou e por isso sua dupla foi eliminada com poucos minutos de prova. Christian e Marvvila também não demoraram para deixar o campo de provas, por causa de um descuido da cantora durante a competição. Assim, eles já correm mais riscos que os colegas no primeiro paredão. O que ainda pode acabar os salvando é a prova do anjo, que será realizada na sexta-feira ou sábado. O programa ainda não revelou em qual dia será a disputa.

Quando é a formação de paredão?

A formação de paredão será realizada no domingo (22) ao vivo na TV Globo. Neste dia, devido ao Fantástico, o BBB começa mais tarde, às 23h10. Os detalhes de como será a votação devem ser passadas ainda hoje, pois o programa costuma revelar essas informações antes da prova do líder rolar no confinamento.

Por enquanto, o que se sabe é que os votos serão dados e recebidos em dupla. Depois, a votação do público não será para eliminar, mas para definir quem entre os emparedados vai parar em um quarto secreto. A dupla mais votada ficará fora da casa por alguns dias e uma nova votação será aberta. Desta vez, o público decidirá quem entre os dois merece ir para casa e quem deve retornar ao jogo.

Os brothers não sabem nada sobre a dinâmica no confinamento. Apenas o público foi informado sobre o paredão especial. Por isso, eles pensarão que a eliminação é dupla e só descobrirão a verdade quando um dos dois voltar do quarto secreto.

