Quem já foi líder no BBB 23? Relembre os ganhadores

O BBB 23 coroa seu novo líder nesta quinta-feira, 9. Ao longo da atual temporada, quatro brothers já desfrutaram dos privilégios da liderança em provas que envolveram agilidade e habilidade, mas apenas um deles fez uma indicação certeira ao paredão. Relembre os líderes até agora.

Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 23 até agora?

Bruna Griphao, Larissa, Cara de Sapato e Gustavo foram os brothers que venceram a Prova do Líder até agora. Na primeira semana, a liderança foi compartilhada entre a dupla.

Bruna Griphao e Larissa

As primeiras líderes do BBB 23 foram Bruna Griphao e Larissa. Na semana inicial, os brothers competiram em duplas e a liderança também foi compartilhada. A atriz e a personal trainer superaram Paula e Gabriel por alguns milésimos em uma prova de agilidade e atenção e ficaram com a coroa.

A liderança das duas, no entanto, rendeu uma breve briga entre elas. Isso porque Larissa reclamou que Bruna tomou a decisão de colocar Key Alves e Gustavo no paredão sozinha. As duas discutiram, mas logo fizeram as pazes. A dupla colocou a jogadora de vôlei e o caubói na berlinda, mas eles foram os menos votados e seguem no jogo.

Cara de Sapato

Cara de Sapato foi o vencedor da segunda liderança do BBB 23. O lutador de MMA disputou a prova ao lado de Amanda, mas levou a melhor na etapa que envolvia sorte. Um uma prova clássica, ele deveria escolher qual a chave que ligaria o carro estacionado no jardim. Além da liderança, ele ficou levou para casa o automóvel 0km.

O atleta indicou Cezar Black ao paredão, que permanece no jogo. O enfermeiro foi o menos votado na berlinda que eliminou Gabriel Fop em uma disputa acirrada com Domitila.

Gustavo

Gustavo se consagrou como o terceiro líder do BBB 23 em uma prova cheia de reviravoltas. O caubói chegou a ser desclassificado por supostamente ter encostado o pé no chão, mas as imagens foram reavaliadas. A direção considerou válida a participação do brother, que conseguiu executar o trajeto em menos tempos.

O fazendeiro indicou Tina para a berlinda, sendo essa a primeira indicação certeira de um líder na temporada. A analista de marketing foi eliminada em uma disputa contra Cezar Black e Gabriel Santana.

Quem já foi eliminado do BBB 23?

Com as lideranças, também vem as eliminações. Três brothers já deixaram a casa mais vigiada do Brasil no primeiro mês de programa.

Marília

Marília foi a primeira eliminada do BBB 23 com 52,70% dos votos do público. A sister foi a mais votada da casa ao lado de Fred Nicácio, seu adversário na segunda etapa do paredão.

Os dois foram escolhidos pelo público para ir ao Quarto Secreto. Em seguida, foi aberta uma nova votação para decidir quem deveria deixar o programa de fato. A maquiadora levou a pior, enquanto Nicácio recebeu 47,30% dos votos.

Gabriel

O segundo eliminado do BBB 23 foi Gabriel Fop, com 53,3% dos votos. O modelo foi puxado no contragolpe por Cezar Black, seu adversário na berlinda. No entanto, o enfermeiro quase não foi votado - a disputa foi acirrada entre o paulista e Domitila, que recebeu 48,09%.

Apesar da passagem polêmica pelo programa, Fop não saiu com a maior rejeição da temporada. O jogo virou para o modelo após ele receber um alerta do apresentador Tadeu Schmidt por atitudes e falas tóxicas contra Bruna Griphao, com quem viveu um affair na casa.

Tina

Tina foi a terceira eliminada do BBB 23. A angolana foi indicada pelo líder Gustavo e não teve a chance de participar da Prova Bate e Volta. A analista de marketing foi eliminada com 54,12% dos votos em uma disputa contra Cezar Black e Gabriel Santana.

Esse foi o primeiro paredão de Tina, ao contrário de Black que retornou de sua segunda berlinda. A angolana já estava sendo alvo dos brothers, principalmente durante o Jogo da Discórdia.

