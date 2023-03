Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Gabriel no BBB 23

Gabriel foi eliminado do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 28 de março, com 56,45% dos votos. Leia a íntegra do discurso de eliminação BBB 23 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída do brother.

Discurso de eliminação BBB 23 Paula completo

Para anunciar que Gabriel foi a mais votado do paredão desta semana no Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt preparou um discurso de eliminação BBB 23 a jornada do participante no programa. Ele falou sobre os erros dos participantes, um dos assuntos recorrentes dentro da casa.

Leia a íntegra do discurso da eliminação de Paula do BBB 23:

"Hoje temos um Paredão que é um inferno para a Bruna: ou sai sua grata surpresa ou um amigo tão querido.. ou sai ela própria. De qualquer forma, a notícia é dura", disse o apresentador, que em seguida anunciou: "quem sai hoje é você, Gabriel".

Com 56,45% dos votos, Gabriel Santana é o 11º eliminado do #BBB23. Bruna Griphao recebeu 42,48% dos votos e Aline Wirley obteve 1,07% #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/nSTKmoWjWe — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2023



Bruna, que recebeu 42,48% dos votos, enquanto Aline Wirley somou apenas 1,07% dos mais de 121 milhões de votos.

Quem ainda está no BBB 23?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother Brasil conta com 9 participantes. Veja a lista completa de quem ainda estão no BBB 23 divididos entre Pipoca e Camarote:

PIPOCA: Cezar, Larissa, Ricardo, Sarah e Amanda.

CAMAROTE: Aline, Bruna Griphao, Domitila Barros, Fred Nicácio e Marvvila

