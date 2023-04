Marvvila saiu do BBB 23 - Foto: TV Globo/reprodução

Leia o discurso de eliminação BBB 23 de Tadeu Schmidt para anunciar que Marvvila saiu do Big Brother Brasil.

Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Marvvila no 12º paredão BBB 23

Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Marvvila no 12º paredão BBB 23

Marvvila foi eliminada do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 4 de abril, com 16,95% dos votos. Leia a íntegra do discurso de eliminação BBB 23 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída da sister.

Discurso de eliminação BBB 23 Marvvila completo

Para anunciar que Marvvila foi a menos votada do paredão desta semana no Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt frisou que a participante usou pouco a sua voz, apesar do "vozeirão" da artista.

Leia a íntegra do discurso da eliminação de Marvvila do BBB 23:

Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 9. Aqui, temos uma disputa para todos os gostos (...) A Larissa já foi eliminada uma vez, ela viu como dói sair do programa. Hoje a Domitila chega ao seu 6º Paredão, já enfrentou 12 adversários. Amanda já foi para o Paredão, mas tanta coisa mudou de lá para cá...e a Marvvila encara o Paredão pela primeira vez. É a última estreante. Falar que a Marvvila é desinteressante é um absurdo. Uma simpatia, uma gata, dançarina, animada e o que mais chama atenção é a voz. Não é só a voz, é o que a voz diz. Quando foi provocada, falou com propriedade. Corajosa, sem baixar a cabeça para ninguém. A pior coisa que te aconteceu...ficar na paz te deu um conforto". A Larissa também...quando viu um lugar confortável, foi eliminada. Pulso firme, coragem, isso só ajuda. Isso tem ficado cada vez mais claro. Mas tem um estilo que não emplaca: quando você está feliz que não precisa bater de frente com ninguém, você está distante do prêmio. Por que você não usou mais essa voz? Quem sai hoje é você, Marvvila.

ASSISTA AO MOMENTO

#ELIMINAÇÃO 👋 • Com votação reversa, onde o voto era para ficar, Marvvila recebeu 16,95% dos votos e é a 12ª eliminada do #BBB23. Larissa recebeu 23,04% dos votos, Domitila recebeu 25,69% e Amanda obteve 34,32%. #RedeBBB pic.twitter.com/vHNhpsiYwL — Big Brother Brasil (@bbb) April 5, 2023

No paredão quadruplo, Larissa ficou com 23,04%, Domitila somou 25,69% , e Amanda foi a campeã da berlinda, com 34,32% dos votos mais de 126 milhões de votos.

Quem ainda está no BBB 23?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother Brasil conta com 8 participantes. Veja a lista completa de quem ainda estão no BBB 23 divididos entre Pipoca e Camarote:

PIPOCA: Cezar, Larissa, Ricardo, Sarah e Amanda.

CAMAROTE: Aline, Bruna Griphao, Domitila Barros e Fred Nicácio.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do BBB 23.