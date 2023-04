Marvvila é 12ª eliminada do BBB 23; veja a porcentagem

Marvvila foi quem saiu do BBB 23 com 16,95% dos votos nesta terça-feira de eliminação, 4 de abril. Em um paredão quadruplo, a sister perdeu a briga pelo prêmio para uma aliada e duas adversárias. Larissa ficou com 23,04%, Domitila somou 25,69% , e Amanda foi a campeã da berlinda, com 34,32% dos votos mais de 126 milhões de votos.

A votação desta semana foi diferenciada, o público não votou para eliminar e sim salvar. Por isso, diferente de outras semanas, saiu do jogo quem ficou com a menor porcentagem e não a maior rejeição.

Eliminada da semana, Marvvila estava em seu primeiro paredão. Ela era a única na casa que ainda não tinha testado seu favoritismo com o público. A sister já caiu em outras três berlindas, mas em todas elas teve a sorte de vencer a prova bate e volta. A cantora de pagode de 23 anos até ficou conhecida na casa pela sorte que tinha neste tipo de disputa.

Integrante do time do camarote, ela entrou no jogo algemada com Cristian e se instalou no quarto fundo do mar, com quem jogou a maior parte do reality show. Suas maiores alianças foram Sarah Aline, que permanece no jogo, e Gabriel Santana, que foi eliminado no décimo primeiro paredão da temporada.

Marvvila foi a recordista no castigo do monstro do BBB 23, a participante foi escolhida para a tarefa quatro vezes. Seu primeiro monstro veio na quarta semana, quando Amanda venceu a prova e a escolheu para revezar com Cezar Black em um muro durante todo o fim de semana.

Em seguida, após MC Guimê vencer o sétimo anjo, ele escolheu a jovem cantora para ficar presa com Gabriel Santana no castigo "marionete". Na semana seguinte, Marvvila teve o azar de mais uma vez ser escolhida. Ela foi chamada pela dupla Cezar e Larissa para o monstro "Puxa Saco".

Por último, pouco antes de se tornar quem saiu do BBB 23 hoje, Marvvila foi escolhida para o monstro da décima segunda prova do anjo. Ela e Ricardo Alface participaram do castigo "batata quente". A sister chorou ao ser escolhida, porque perdeu a disputa por ficar atrás da dupla vencedora por apenas 1 segundo.

Como o 12º paredão foi formado

Sarah Aline teve a sorte de comprar o poder coringa da semana e por isso esteve imune na formação. Quem também ficou de fora do alcance dos colegas de confinamento foi Bruna Griphao, que foi imunizada pela dupla anjo, Amanda e Larissa.

Em seguida, a líder Aline Wirley pôde fazer sua indicação e mandou Domitila Barros direto para a berlinda. Em seguida, a casa votou no confessionário. Cada brother teve direito a fazer suas indicações na cabine.

Amanda e Larissa empataram em cinco votos cada e foram parar no 12º paredão como as mais votadas da casa. Porém, a formação não acabou por aí e então começou a dinâmica do Resta Dois.

As emparedados pela casa tiveram que distribuir imunidades relâmpagos. Larissa salvou Ricardo Alface e Amanda escolheu Fred Nicácio. Assim, sobraram Cezar Black e Marvvila, que foram parar no paredão da semana.

Na prova bate e volta, Cezar teve a sorte de encontrar o logo da marca patrocinadora da disputa primeiro e escapou da berlinda, sobrando apenas sisters na briga por permanência desta semana.

Quem votou em quem

Líder Aline indicou Domitila Barros

Sarah Aline votou em Amanda e Larissa

Bruna Griphao votou em Marvvila e Cezar

Marvvila votou em Amanda e Larissa

Amanda votou em Marvvila e Cezar

Domitila Barros votou em Amanda e Larissa

Ricardo votou em Cezar e Amanda

Fred Nicácio votou em Amanda e Larissa

Larissa votou em Marvvila e Cezar

Cezar votou em Larissa e Ricardo

Larissa imunizou Ricardo Alface

Amanda imunizou Fred Nicácio

Sobraram Cezar e Marvvila

Quem saiu do BBB 23 até agora

Foram realizados 12 paredões no BBB 23 por enquanto, além de uma dinâmica de repescagem que trouxe de volta ao jogo Larissa e Fred Nicácio.

Quem continua no jogo

A Big Brother Brasil 2023 agora conta com nove jogadores. Além das três participantes que venceram o paredão de hoje contra quem saiu do BBB 23 e retornaram ao jogo, continuam no confinamento Aline Wirley, Bruna Griphao, Cezar Black, Fred Nicácio, Ricardo Alface e Sarah Aline.

Quando acaba o BBB 23

O BBB 23 tem previsão de acabar no dia 25 de abril, uma terça-feira. O prêmio já passou dos R$ 2 milhões e vai aumentar durante as próximas eliminações do programa. Esta edição contou com uma dinâmica acumulativa inédita em que o cheque do vencedor cresce sempre que os brothers acertam palpites sobre quem vai sair.

Por enquanto, o BBB 101, programa que reúne o elenco da temporada para uma lavagem de roupa suja, tem previsão de ser exibido dois dias depois, no dia 27 de abril, quinta-feira. Este especial de reencontro começou na edição de 2021 e geralmente é gravado diretamente do confinamento em que os participantes viveram durante os últimos meses.