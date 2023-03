Quem saiu do BBB 23 hoje: Gabriel é o 11º eliminado; veja a porcentagem

Gabriel foi quem saiu do BBB 23 com 56,45% dos votos nesta terça-feira de eliminação, 28 de março, e perdeu a chance de continuar na briga pelo prêmio - que ultrapassa os R$ 2 milhões. A disputa deste 11º paredão foi contra Bruna, que recebeu 42,48% dos votos, e Aline Wirley, que ficou na lanterna da disputa com 1,07%. Ao todo foram 121 milhões de votos.

Gabriel Santana saiu do BBB 23

Gabriel Santana estava em seu terceiro paredão no BBB 23, mas a torcida do jovem de 23 anos não foi suficiente para derrotar Bruna Griphao e Aline Wirley no décimo primeiro paredão.

O ator entrou no jogo como parceiro de Sarah Aline. A amizade da dupla de acorrentados cresceu e eles chegaram a ser grandes aliados no jogo. Além de já terem se envolvido em algumas festas da casa.

Além de Sarah Aline, Marvvila foi outra grande amizade e aliança do brother na casa. Os três se tornaram um trio durante a competição.

Nas provas, o brother do quarto fundo do mar chegou perto da vitória algumas vezes, mas só foi coroado de fato na 9ª prova do anjo. Ele venceu a disputa, que exigia uma boa mira, colocou Aline Wirley e Fred no monstro e imunizou sua amiga Sarah Aline durante a formação de paredão.

E falando em castigo do monstro, o brother do camarote já marcou a dinâmica algumas vezes. Ele foi escolhido para a difícil tarefa por Ricardo no segundo anjo da edição e por MC Guimê no sétimo anjo da temporada.

O ator passou por uma mudança de visual na terceira semana de programa. Conhecido pelo cachinhos, ele raspou a cabeça devido a uma promessa que fez quando estava na berlinda. Assim, quando voltou do terceiro paredão, ele cumpriu e deu tchau para a cabeleira.

Como o 11º paredão foi formado

O anjo desta semana foi autoimune. Sendo assim, Ricardo Alface ficou fora do alcance dos colegas e esteve protegido durante a votação.

Bruna Griphao foi a primeira a ir para o paredão, por ser indicação da líder Sarah Aline. Depois, a casa votou no confessionário. Amanda ficou de fora ao ser vetada por Marvvila, que venceu uma disputa especial no sábado e conquistou o poder.

Amanda foi a mais votada e acabou na berlinda. Mesmo vetada por Marvvila, a médica teve um poder decisivo. Como arrematou o poder coringa da semana, ela pôde escolher um participante entre os menos votados da casa para ir ao paredão. Assim, ela puxou Gabriel Santana.

O ator teve a chance de contra golpear e por isso levou Aline Wirley com ele, que pisou pela primeira vez no paredão do BBB 23. Depois, a prova bate e volta foi realizada e Amanda se salvou.

Quem votou em quem

Líder Sarah Aline votou em Bruna Griphao

Larissa votou em Marvvila

Fred Nicácio votou em Amanda

Aline Wirley votou em Marvvila

Domitila Barros votou em Amanda

Bruna Griphao votou em Marvvila

Gabriel Santana votou em Amanda

Cezar votou em Aline Wirley

Marvvila votou em Amanda

Ricardo votou em Amanda

Amanda puxou Gabriel com o poder coringa

Gabriel puxou Aline em um contragolpe

Quem saiu do BBB 23 até agora

1º paredão: Marília foi eliminada com 52,70% dos votos em uma berlinda contra Fred Nicácio

2º paredão: Gabriel Tavares foi eliminado com 53,30% dos no segundo paredão, contra Domitila Barros e Cezar

3º paredão: Tina saiu do BBB 23 com 54,12% dos votos em um paredão contra Cezar e Gabriel Santana

4º paredão: Paula foi quem saiu do BBB 23 com a maior rejeição da edição. A sister recebeu 72,4.% dos votos em um paredão quadruplo contra Bruno Gaga, Amanda e MC Guimê

5º paredão: Cristian foi eliminado com 48,32% dos votos em uma berlinda ao lado de Ricardo e Fred Desimpedidos

6º paredão: Gustavo saiu do BBB 23 com 71,78% dos votos, a segunda maior rejeição da temporada. Ele competiu contra Fred Nicácio e Domitila Barros

7º paredão: Fred Nicácio foi eliminado com 62,94% dos votos em uma berlinda contra Cara de Sapato e Cezar Black

8º paredão: Key Alves foi eliminada com 56,76% em uma disputa contra Sarah Aline e Domitila Barros

9º paredão: Larissa foi eliminada com 66,75% em um paredão quadruplo contra Cezar, Domitila e Ricardo Alface

10º paredão: Fred Desimpedidos foi eliminado com 50,23% dos votos em uma berlinda acirrada contra Domitila Barros. Gabriel Santana também esteve nesta berlinda, mas recebeu poucos votos

Após uma repescagem, Larissa e Fred Nicácio retornaram ao jogo.

Quem continua no jogo

Dez participantes permanecem no jogo. Além dos dois confinados que voltaram do paredão de hoje, no reality show também continuam Cezar Black, Domitila Barros, Amanda, Marvvila, Sarah Aline, Ricardo Alface, Fred Nicácio e Larissa.

Como assistir o Bate-Papo com o eliminado

Quem saiu do BBB 23 hoje estará no Bate-Papo com o eliminado. A entrevista com Patricia Ramos e Vivian Amorim é exibida na Gshow e Globoplay gratuitamente e começa no início da madrugada de quarta-feira, logo após o programa ao vivo de eliminação termina. A única exigência é que você tenha uma conta gratuita, que pode criar agora mesmo.

Para isso, vá até o site (https://gshow.globo.com/) ou da Globoplay (https://globoplay.globo.com/) e realize um breve cadastro. No site são exigidos um número menor de informações no formulário de inscrição, enquanto na plataforma streaming também é perguntado sobre localização e gênero. Porém, ambas as opções são de fácil acesso e gratuitas.

Depois, no horário da entrevista com quem saiu do BBB 23 esta semana é só conectar e esperar pelo começo da entrevista. Caso perca a exibição ao vivo, o conteúdo fica salvo e pode ser acessado mais tarde com sua conta gratuita.