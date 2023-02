Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Paula no BBB 23

Paula foi eliminada do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 14 de fevereiro, com 72,5% dos votos, uma das maiores porcentagens do reality. Leia a íntegra do discurso de eliminação BBB 23 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída do brother.

Discurso de eliminação BBB 23 Paula completo

Para anunciar que Paula foi a mais votado do paredão desta semana no Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt preparou um discurso de eliminação BBB 23 a jornada do participante no programa. Ele falou sobre .....

Leia a íntegra do discurso da eliminação de Paula do BBB 23:

"Chegou a hora. Vocês perceberam como a lógica desse encontro, dois grupos tão grandes... Vários laços são frágeis. Tem gente que está no mesmo grupo e não combina. A força pode ser do grupo, mas a responsabilidade é individual (...)". "O jogo deu muito errado para um lado nesta semana. Que resposta vocês podem esperar? Vocês não sabem nem quanto saem hoje. É inevitável se comparar com outros emparedados e a conclusão você chega. Quem dessa casa jogou mal? (...)". "Quem fez uma jogada de mestre até agora? Não dá para forçar a barra, para fazer algo marcante. Autenticidade são fundamentais nessa casa. Se você faz só para fazer VT, todo mundo percebe (...)". "A responsabilidade é sempre individual. Que resposta se tem quando os emparedados são todos aliados? E se eu dissesse que saem 2, 3? Quem sai hoje é você, Paula".

Ela é eliminada com 72,5 % dos votos. Bruno recebeu 23,68%; MC Guimê, 2,07% e Amanda, 1,75%.

Quem ainda está no BBB 23?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother conta com 18 participantes. Veja a lista completa de quem ainda estão no BBB 23 divididos entre Pipoca e Camarote:

PIPOCA: Bruno, Cezar, Gustavo, Larissa, Ricardo, Sarah, Cristian e Amanda.

CAMAROTE: Aline, Bruna Griphao Fred (Desimpedidos) Domitila Barros, Antonio "cara de sapato", Fred Nicácio, Key Alves, Marvvila, Mc Guimê e Gabriel Santana

