Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Sarah no BBB 23

Sarah Aline foi eliminada do Big Brother Brasil neste domingo, 16 de abril, com 58,2% dos votos, após uma disputada acirrada com Bruna Griphao. Leia a íntegra do discurso de eliminação BBB 23 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída da sister.

Discurso de eliminação BBB 23 Sarah completo

Para anunciar que Sarah Aline foi a mais votado do paredão desta semana no Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt preparou um discurso voltado para a psicóloga, exaltando suas qualidades e o empoderamento da mulher negra.

"Nas palavras de Angela Davis: 'Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela' e por que uma pessoa assim seria eliminada do BBB? Não me peçam pra explicar. Nós iremos achar o tom, um acorde com um lindo som, e fazer com que fique bom. O show tem que continuar, quem sai hoje é você Sarah", disse o apresentador.

Com 58,2% dos votos, Sarah Aline é a 15ª eliminada do #BBB23. Bruna Griphao recebeu 41,09% dos votos e Aline Wirley obteve 0,71% #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/EEgC5Hh0Th — Big Brother Brasil (@bbb) April 17, 2023



Quem ainda está no BBB 23?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother conta com 18 participantes. Veja a lista completa de quem ainda estão no BBB 23 divididos entre Pipoca e Camarote:

PIPOCA: Larissa, Ricardo e Amanda.

CAMAROTE: Aline, Bruna Griphao e Domitila Barros.

