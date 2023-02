Como assistir ao Big Fone do BBB 23 ao vivo hoje, sábado

O Big Fone do BBB 23 tocará neste sábado, 4 de fevereiro, e é importante ficar atento para não perder esse aguardado momento. O telefone tocará a noite e duas pessoas serão enviadas ao paredão por quem conseguir ouvir a ligação misteriosa. O terceiro paredão da edição será diretamente afetado pela dinâmica.

As duas pessoas que forem indicadas ao paredão por quem atender o Big Fone hoje ainda terão uma chance de escapar da berlinda, pois a dona do poder curinga desta semana terá que salvar uma delas. Paula, que arrematou a vantagem no leilão desta sexta-feira irá decidir quem vai de fato ao paredão por causa da ligação e quem escapa da votação popular.

No entanto, essa pessoa salva por Paula não estará imune. Ou seja, se depois que Paula a salvar, a casa quiser votar nela, ou o líder, ou um contragolpe, tudo isso será permitido e o participante pode voltar para a berlinda.

Que horas vai tocar o big fone?

O Big Fone irá tocar na edição ao vivo deste sábado. O apresentador Tadeu Schimdt informou que a dinâmica acontecerá apenas no final do programa. De acordo com o site da Globo, hoje o BBB 23 ficará no ar durante 50 minutos, das 22h25 às 23h15.

Quem atender irá indicar duas pessoas para o terceiro paredão da temporada, que será formado ao vivo amanhã, domingo, 5 de fevereiro. Esta é a primeira vez que o telefone irá tocar na temporada de 2023. Em algumas edições, o Big Fone toca mais de uma vez, então é possível que ocorram mais ligações ao longo das próximas semanas de reality.

🚨ATENÇÃO🚨 Quer saber quando vai rolar o primeiro Big Fone do #BBB23??? ☎️ OLHA SÓ!!! #RedeBBB pic.twitter.com/Y1AnmFvtI9 — gshow (@gshow) February 4, 2023

Como assistir ao vivo o big fone do BBB 23?

Já que o Big Fone irá tocar no programa ao vivo do BBB 23, o público não irá precisar se preocupar em ter o pay per view pago do reality show. Assim, a exibição será gratuita, tanto para quem prefere ver pela televisão como quem opta por acompanhar tudo online.

Televisão

Para assistir ao momento pela sua televisão é bem simples, é só sintonizar na TV Globo no horário em que começa o reality show hoje e então aguardar pelo momento. Quem tem TV a cabo, tem a opção de assistir o canal em HD.

Claro TV: 18 (SD)/501 (HD)

Sky São Paulo: 5 (SD)/405 (HD)

Sky Rio de Janeiro: 4 (SD)/404 (HD)

Oi TV São Paulo: 4

Oi TV Rio de Janeiro: 5

Vivo TV Rio de Janeiro: 204

Vivo TV São Paulo: 205 (SD)/204 (HD)

Online

Para assistir o Big Fone do BBB 23 pelo seu celular, computador ou de qualquer outra maneira online, você pode acompanhar tudo pela aba "agora na TV" da Globoplay, que é gratuita. A única obrigatoriedade nesta opção é ter que fazer um cadastro no site.

Acesse a Globoplay (https://globoplay.globo.com/); Clicar em "entrar" no cantor superior direito e depois em "cadastre-se"; Informe seu e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, cidade e estado em que mora; Selecione a caixinha dos Termos de Uso e Política de Privacidade e termine ao apertar o botão "cadastrar"; Agora você já tem sua conta gratuita! É só entrar na plataforma com seu login e senha e depois clicar em "agora na TV" na hora em que o Big Fone for tocar no BBB 23.

Dinâmica - Como será a 3ª formação de paredão do BBB 23

O paredão dessa semana será triplo, terá contragolpe e prova bate e volta. O anjo não será autoimune. A votação será aberta após a dinâmica, ainda na noite de domingo (5), e ficará no ar até terça-feira (7), dia da eliminação.

1 - Primeiro, o poder curinga irá salvar alguém entre os indicados do Big Fone

2 - Depois, o anjo imuniza alguém

3 - Líder Gustavo faz sua indicação

4 - A casa vota

5 - O indicado pelo Big Fone pode dar um contragolpe, porém, ele não pode puxar quem atendeu o big fone e nem o dono do poder curinga

6 - Prova bate e volta é realizada para terminar de definir os emparedados

Gustavo é o atual líder do programa e terá poder esta semana. Ele ganhou uma disputa de agilidade:

