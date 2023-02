Prova do Anjo BBB 23 horário: assistir a disputa ao vivo neste domingo

A Prova do Anjo será realizada neste domingo, 26, junto com a disputa pela liderança. O cronograma mudou devido a semana turbo do BBB 23, que contou com um paredão extra. A nova competição pelo colar do Líder e do Anjo será transmitida ao vivo pelo Globoplay.

Que horas começa a Prova do Anjo hoje?

A Prova do Anjo será realizada na manhã deste domingo, sem hora certa para começar. Os fãs que desejam assistir a competição ao vivo precisam ficar ligados no Globoplay no horário matutino e aguardar o início da disputa.

Uma nova Prova do Líder também será realizada hoje. O cronograma foi alterado devido a semana turbo, que começou na última quinta-feira, 23, com a formação de uma berlinda extra. A eliminação do paredão relâmpago aconteceu no sábado.

Neste semana, o Anjo é autoimune, ou seja, o vencedor não poderá ser votado na formação do sétimo paredão que acontecerá no programa ao vivo de hoje. Ele também terá direito a uma indicação e mandará um brother para a berlinda.

O Anjo também ganha um almoço especial, com três acompanhantes à sua escolha, e a oportunidade de assistir vídeos gravados pela família.

Vale lembrar que a Prova do Anjo só é transmitida ao vivo para os assinantes do Globoplay. Os espectadores que não tiverem um plano pago podem assistir aos melhores momentos da disputa na edição que vai ao ar hoje na emissora.

Como assistir a Prova do Anjo no Globoplay?

Para assistir a Prova do Anjo ao vivo, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming. Se você já for assinante, basta clicar na aba 'BBB' e na câmera 'Acompanhe a Casa', que transmite as disputas em tempo real.

Caso você queira adquirir um dos planos, clique em 'assine já'. Há várias opções de assinaturas disponíveis, com custos mensais a partir de R$ 24,90. Também é possível optar pelo plano anual, que pode ser pago em até 12 parcelas de R$ 19,90.

O sistema também pede que você se cadastre na plataforma, inserindo dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e cidade de residência. Também é necessário criar uma senha e inserir uma forma de pagamento.

Concluída essa etapa, basta ir na aba 'BBB' e clicar na primeira câmera disponível. A transmissão começa em poucos segundos. Os assinantes também conseguem assistir o que está acontecendo nos outros cômodos da casa mais vigiada do Brasil.

Quando será a formação do paredão do BBB 23?

A formação do sétimo paredão acontece neste domingo, 26, durante o programa ao vivo. Será um emparedado pelo Big Fone, um pelo Anjo, a indicação do líder e o mais votado pela casa. Será realizada também a Prova Bate e Volta durante o programa ao vivo.

A eliminação da berlinda acontece na terça, 28, como de costume, encerrando a semana turbo do BBB 23. A programação deve voltar ao normal após a saída do sétimo brother.

Na noite de sábado, Sarah Aline atendeu o Big Fone e ficou imune. Ela também ganhou a oportunidade de puxar um brother para a berlinda e escolheu Cara de Sapato. No entanto, o lutador ainda tem a chance de escapar na Prova Bate e Volta.

Antes da eliminação de terça, que encerra mais um ciclo, os brothers participam do tradicional Jogo da Discórdia. Na quarta, o líder encerra seu reinado com uma festa em sua homenagem.

Domingo (26): Prova do Líder + Prova do Anjo de manhã / Formação de paredão + Prova Bate e Volta à noite

Segunda-feira (27): Jogo da Discórdia

Terça-feira (28): eliminação

Quarta-feira (29): festa

Quinta-feira (2): Prova do Líder

Sexta-feira (3): festa

