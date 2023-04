Disputa de quem sai do BBB 23 está entre Bruna e Fred

O décimo terceiro paredão está com votação a todo vapor e descobriremos o nome do novo eliminado na noite de terça-feira (11). No entanto, as parciais dão uma boa ideia do andamento da votação e já indicam um possível resultado. Quem sai do BBB 23 amanhã? Bruna Griphao é a participante que aparece em perigo na enquete do UOL.

Quem sai do BBB amanhã?

Bruna Griphao é a mais votada para sair na parcial do UOL e já soma 48,42% dos mais de 90 mil votos computados até então - 16h30 de segunda-feira.

Fred Nicácio está em segundo lugar, 45,18% dos votos, enquanto Sarah Aline está tranquila na lanterna, com apenas 6,40% dos votos da parcial do 13º paredão.

Porcentagem da enquete BBB 23 em tempo real - Votação do DCI

A votação do décimo terceiro paredão do BBB 23 ficará no ar no Gshow até o programa ao vivo de terça-feira, 11 de abril. A atração vai começar às 22h25 e terminar às 23h50, de acordo com a programação do canal.

É bom lembrar que esta semana será turbo e a terça-feira terá eliminação, prova do líder e formação de paredão relâmpago. Por isso, a eliminação será no começo ou meio do programa e não apenas no final, como costuma ser em semanas normais do reality show.

Como votar no Gshow para eliminar

1 - Acesse o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e depois clique no menu da lateral esquerda para clicar em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis"

2 - Você deve apertar "cadastre-se" para ser redirecionado a um formulário;

3 - Informe os seguintes dados pessoais: nome completo, data de aniversário, e-mail e a senha que usará no site

4 - Você deve finalizar o cadastro confirmando que concorda com os termos de uso e política de privacidade do site para então apertar o botão cadastrar;

5 - Agora, você deve seguir para a página oficial do Big Brother Brasil (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) no Gshow e em seguida clicar na enquete: "quem você quer eliminar do BBB 23?";

6 - Selecione o participante que deseja eliminar entre Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline;

7 - Depois, selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e espere confirmação do seu voto

8 - Repetir o processor quantas vezes quiser! Não há limite de votos por conta ou IP.