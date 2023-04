A parcial sobre quem sai do BBB 23 aponta o eliminado do décimo terceiro paredão; Veja porcentagem! - Foto: Reprodução/Instagram/@brunagriphao/@frednicacio/@saa_aline

Parcial quem sai do BBB 23 no 13º paredão: UOL indica resultado

Parcial quem sai do BBB 23 no 13º paredão: UOL indica resultado

O décimo terceiro paredão do Big Brother Brasil 2023 está formado e a eliminação será na noite de terça-feira (11). Agora é hora do público votar para decidir quem sai do BBB 23 e a parcial do UOL já tem indicado o possível resultado da nova berlinda. Fred Nicácio, Bruna Griphao e Sarah Aline brigam pela permanência.

Quem está na frente para sair do BBB 23

Bruna Griphao é a mais votada para ser quem sai do BBB 23 na parcial do UOL até agora, faixa das 07h00 desta segunda-feira. A atriz do time do camarote tem 53,86% dos mais de 37 mil votos somados até o momento.

Nicácio é o segundo mais votado da berlinda, contabilizando 39,98% da rejeição por enquanto. Quem respira com bastante alívio nesta decisão é Sarah Aline, com apenas 6,16% dos votos para sair na parcial do 13º paredão.

É importante lembrar que a votação do UOL ou de outros sites não oficiais do programa não afetam o jogo, apenas exemplificam o comportamento do público na berlinda.

Acompanhe a parcial sobre quem sai do BBB 23 do DCI em tempo real, confira abaixo:

Quem está no paredão do BBB 2023?

Fred Nicácio: o brother não teve chance de escapar do 13º paredão do BBB 23, pois foi a indicação do líder da semana, Ricardo Alface. Por isso, o médico de 36 anos de idade não teve chance de participar do bate e volta e permaneceu na disputa por permanência. Este é seu primeiro paredão desde que retornou ao jogo com a repescagem da temporada.

Bruna Griphao: este é o segundo paredão da atriz de 24 anos. A carioca foi uma das indicações da casa desta semana. A votação empatou em quatro com Sarah Aline, mas Alface desempatou a favor da namorada do confinamento e a loira acabou indo para a berlinda.

Sarah Aline: este também é o segundo paredão de Sarah Aline. A psicóloga de 25 anos entrou e saiu desta berlinda várias vezes, ao ser salva durante a dinâmica, mas depois novamente puxada para o paredão por colegas de confinamento, mas por fim não conseguiu escapar de vez.

A votação no Gshow é a única oficial do programa, então é lá que você deve aplicar seus esforços e votar para decidir quem sai do BBB 23 esta semana. O portal exige que você tenha uma conta gratuita, mas a boa notícia é que o cadastro é fácil, rápido e gratuito.

Leia também - Globo anuncia programação da final do BBB 23