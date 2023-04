Eliminada, Marvvila estranha favoritismo de Amanda BBB 23

A cantora Marvvila saiu do BBB 23 na noite de terça, 4, após perder a disputa do 12º paredão contra Larissa, Amanda e Domitila Barros. E como manda a tradição, a ex-sister foi a entrevistada do Mais Você desta quarta e aproveitou para falar sobre sua participação no reality e analisou o suposto favoritismo de Amanda.

"Não vi ela se posicionar muito lá e ser firme no jogo nos momentos que precisava", opinou. A cantora também disse que a loira não teve grandes embates na casa e completou: "fiquei sabendo que ela está com bastante torcida aqui fora, mas era o que eu via lá".

O décimo segundo paredão do BBB 23, que tirou Marvvila do jogo, foi liderado por Amanda. A votação foi para ficar e a médica somou 34,32% dos mais de 126 milhões de votos, a maior porcentagem da noite

Domitila teve a segunda melhor colocação, com 25,69%, seguida por Larissa com 23,04% da preferência do público. Já Marvvila saiu com 16,95%.

Este era o primeiro paredão de Marvvila e o segundo de Amanda. A médica também foi parar na quarta berlinda da temporada, que teve votação para sair e a paranaense foi a menos votada. A eliminada daquela semana Paula ficou com 72,5%, Bruno teve 25,68%, MC Guimê ficou com 2,07% e Amanda teve apenas 1,75% da rejeição.

Convidado no Mais Você na semana passada, Gabriel Santana também partilhou da surpresa de Marvvila sobre o favoritismo de Amanda.

O ator comparou seu apelido de planta com a trajetória de Amanda no jogo e não achou a trajetória dos dois tão diferentes assim para ela ser uma possível campeã da temporada.

"Não vejo ela se posicionando no game, as estratégias dela de escolhas de paredão também foram fracas. Não vejo game na Amanda", comentou - Veja a entrevista de Gabriel Santana no Mais Você. Web divide opiniões sobre favoritismo de Amanda

Mas o suposto favoritismo de Amanda também divide opiniões nas redes sociais. Para parte do público, a torcida é exagerada. "O surto coletivo desse BBB é essa tal de Amanda ser a favorita ao prêmio, sendo que a mesma não faz absolutamente nada de relevante no jogo. Apenas pelo privilégio de ser branca e nada mais", opinou um usuário do Twitter.

O surto coletivo desse BBB é essa tal de Amanda ser a favorita ao prêmio, sendo que a mesma NÃO faz absolutamente NADA de relevante no jogo. Apenas pelo privilégio de ser branca e nada mais!! pic.twitter.com/2FnpiqnQDc — O Hic (@WilerToOff) April 5, 2023

"Juro eu acho tão triste a Amanda ganhar esse BBB, nem é por torcida nem nada, mas ela foi literalmente a maior planta dessa edição. Até Bruna ganhando seria mais interessante, mas Amanda? Jesus", reclamou outro.

juro eu acho tão triste a amanda ganhar esse bbb, nem é por torcida nem nada mas ela foi literalmente a maior planta dessa edição. até bruna ganhando seria mais interessante mas amanda??? jesus — vini. (@maIibulox) April 5, 2023

RELACIONADO - O que houve com Ana Maria Braga