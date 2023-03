Eliminado no 11º paredão, Gabriel aponta quem vai vencer o BBB 23

O ator Gabriel Santana deixou o reality show da TV Globo e agora debate sobre seus erros e acertos em uma série de entrevistas pela emissora. Nesta manhã de quarta-feira (29), ele conversou com os apresentadores Fabrício Battaglini e Talitha Morete no Mais Você e opinou sobre quem vai vencer o BBB 23 e quem já devia estar fora da casa.

Quem vai vencer o BBB 23?

Sobre o favoritismo, ao analisar o jogo aqui fora, o rapaz acredita que Ricardo Alface tem grandes chances de ser coroado campeão. "Desde o começo do game ele é o que está mais empenhado e tem se mostrado um ótimo jogador. Agora, se ele vai acabar se atrapalhando nas palavras ou extrapolando no game ou não, só o tempo dirá", opinou o ator de 23 anos sobre quem vai vencer o BBB 23.

Ele comentou também que o jogo duplo do participante pode afetar sua participação e ele pode acabar sendo visto como falso: "Algumas atitudes podem ser lidas como falsas sim, mesmo sendo uma das pessoas que quero que chegue longe. Ele diz que está jogando sozinho, mas conversa muito com a galera do fundo do mar e deserto e esconde informações".

Porém, quando cita sua torcida do coração sobre quem vai vencer o BBB 23, ele fala sobre Sarah Aline e Marvvila, suas maiores aliadas no jogo. "São as duas pessoas que mais criei conexões, que entendi e fui entendido. Então a torcida vai para essas mulheres, mas estou há menos de 24 horas aqui fora e pelo pouco que entendi, o Alface é uma grande promessa", avaliou.

Ao ser questionado sobre o competidor que já devia ter sido eliminado do jogo, Gabriel Santana citou Amanda. O brother contou que descobriu ao deixar o programa que percebeu que ela tem torcida nas redes, mas que acha que a médica se posiciona pouco no jogo e teve algumas decisões fracas.

Ele também comparou sua trajetória com a da loira e opinou que se ele é lido como planta, acredita que Amanda também pode ser.

"É uma pessoa incrível, tivemos altas trocas, mas eu não vejo game na Amanda", completou.

Após a saída de Gabriel Santana, o Big Brother Brasil 2023 agora conta com 10 participantes. Estão ainda na casa Aline Wirley e Bruna Griphao, que acabaram de retornar do décimo primeiro paredão, Amanda, Domitila Barros, Marvvila, Sarah Aline, Ricardo Alface e Fred Nicácio e Larissa, que voltaram ao jogo com a repescagem.

Quem já saiu do BBB 23

1º paredão - Marília: 52,7%

2º paredão - Gabriel Tavares: 53,3%

3º paredão - Tina: 54,12%

4º paredão - Paula: 72,5%

5º paredão - Cristian: 48,32%

6º paredão - Gustavo: 71,78%

7º paredão - Fred Nicácio: 62,94%

8º paredão - Key Alves: 56,76%

9º paredão - Larissa: 66,75%

10º paredão- Fred Desimpedidos: 50,23%

11º paredão - Gabriel Santana: 56,45%