Apresentadora está afastada do Mais Você por conta de cirurgia.

O que houve com Ana Maria Braga e quando ela volta?

O Mais Você está diferente esta semana e tem como apresentadores Fabrício Battaglini e Talitha Morete. O que leva o público para a grande dúvida: o que aconteceu com Ana Maria Braga? A famosa de 73 anos de idade passou por um cirurgia de varizes há alguns dias e precisará de repouso.

Na última sexta-feira (24), ao se despedir no final do programa, a apresentadora revelou que ia passar por um procedimento médico. "Eu sinto Lorinho, mas não vou estar aqui na segunda-feira. Vou fazer uma pequena cirurgia de varizes, que estava agendada. A gente vai ficando muito em pé, correndo muito, vai fazendo ginástica. Então preciso arrumar minhas legs (pernas em inglês) para ficar tudo certinho", explicou.

Pouco depois, na manhã de segunda-feira (27), a apresentadora contou aos fãs nas redes sociais que tudo ocorreu como o planejado no procedimento e que agora ela está se recuperando.

Oi, meninos e meninas.

Já fiz o procedimento e foi tudo bem.

Estou no quarto me recuperando e espero logo, logo estarmos juntos novamente.

Um beijo. — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) March 27, 2023

Substitutos durante o período, Fabrício Battaglini e Talitha Morete já explicaram a situação para o público e Talitha desejou boa recuperação para a veterana.

Que dia a Ana Maria Braga volta ao Mais Você?

A TV Globo ainda não revelou o dia exato em que Ana Maria Braga retornará a frente do Mais Você. Pelo que indicam os comentários da própria apresentadora e de seus substitutos, não deve demorar.

Em seu último programa, na semana passada, ela comentou que precisaria ficar "quietinha durante alguns dias". Já no Twitter e Instagram, a famosa disse que logo estará de volta. Para completar, Fabrício Battaglini disse no começo do programa de segunda-feira que ela estará fora por "alguns dias".

Esta não é a primeira vez que Ana Maria Braga se afasta do programa nos últimos meses. Em novembro de 2022, ela ficou longe do Mais Você durante 18 dias após passar por uma cirurgia vascular. O procedimento foi nas pernas e serviu para corrigir uma sequela da época em fez uma radioterapia para cuidar de um câncer.

Mais Você está no ar há mais de 20 anos

O Mais Você foi exibido pela primeira vez no dia 18 de outubro de 1999. Desde então, Ana Maria Braga é a companhia diária de muita gente durante a semana.

O programa era exibido a partir das 13h40 quando surgiu, mas sofreu algumas alterações de horário ao longo do anos. Em 2000, a exibição foi para o período matinal, o que continua até hoje, e passou a começar às 11h00.

Cerca de um ano depois, o programa mudou para as 08hoo, horário que continuou até 2008, quando começõu a ser exibido às 09h00. Hoje, o programa começa às 10h35, depois do Encontro.

No início, o Mais Você era organizado por quadro fixos, como consultoria de moda, assuntos como maquiagem, cabelo e psicanálise também eram abordados. A dinâmica mudou em 2008, quando realities começaram a fazer parte do formato como o Agora Vai, Me Garanto e Superchef. Atualmente, o Jogo de Panelas é uma das competições culinárias da atração.

Quando estreou, o Mais Você era gravado em São Paulo, mas alguns anos mais tarde o projeto mudou para os estúdios do Rio de Janeiro, onde ficou por 12 anos.

Em 2021, após uma pausa nas gravações do programa devido a pandemia do covid-19, o programa de Ana Maria Braga retornou para São Paulo, e se estabeleceu no bairro Berrini, onde atualmente é gravado. Na época, Ana Maria Braga disse ao Gshow que sentia que estava "voltando pra casa depois de uma longa viagem".

O grande parceiro de Ana Maria Braga no Mais Você é o Louro José. O boneco era interpretado por Tom Veiga, que faleceu em 2020. Hoje, o colega da apresentadora tem a voz de Fabio Caniatto. Apesar de manter a mesma aparência, o boneco é filho de Louro José e se chama Louro Mané.