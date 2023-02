Enquete BBB 23 atualizada agora mostra Bruno como o 4º eliminado

A enquete BBB 23 já mostra quem dos quatro participantes deve ser eliminado amanhã, 14. Amanda, Bruno, Mc Guimê e Paula são os emparedados da vez, mas um deles lidera as intenções de votos do primeiro paredão quádruplo da temporada.

Enquete BBB 23 Gshow aponta a saída de Bruno

Quem está recebendo mais votos na enquete BBB 23 é Bruno. O atendente de farmácia lidera a parcial do UOL, com 54,97% de rejeição do público. O brother está na berlinda desde quinta, quando foi indicado por Gustavo através do Big Fone.

Em segundo lugar está Paula, com 33,02% dos votos. A biomédica foi indicada por Key Alves com o Poder Curinga e não teve a chance de jogar a Prova Bate e Volta, assim como Mc Guimê, escolhido pelo líder.

O funkeiro e Amanda não correm risco de sair e devem ganhar uma nova chance no jogo. O marido de Lexa soma 7,37% dos votos, enquanto a médica é a menos votada com 4,64% dos votos.

O resultado é bastante parecido na enquete do DCI. Bruno lidera com 55% dos votos e se consolida como o provável eliminado de amanhã. Paula está na segunda posição com 33,5%, seguida de Amanda com 6,6% e Guimê com 4,9%.

Esse é o primeiro paredão quádruplo da temporada. A berlinda foi formada na noite de domingo, 12, e rendeu um racha entre os grupos. Isso porque Cristian foi apontado como traíra pelos brothers, por levar informações de um grupo para o outro. Sarah Aline e Domitila votaram no empresário, enquanto ele votou em Fred Nicácio. Todos faziam parte do grupo do quarto Fundo do Mar.

Após a formação da berlinda, Fred Nicácio, Amanda e Bruno participaram da Prova Bate e Volta. O médico levou a melhor e escapou do paredão após ser o mais votado da casa.

Como votar?

A votação acontece exclusivamente no site e aplicativo do Gshow. Para participar, é necessário ter uma conta gratuita Globo.com. Depois de fazer o cadastro ou login, basta clicar em 'quem você quer eliminar do BBB 23?' e escolher um dos participantes para eliminar do programa. O público pode participar quantas vezes quiser.

Como foi formado o paredão do BBB 23?

O quarto paredão do BBB 23 foi formado no domingo, 12. A dinâmica começou com a imunização do anjo da semana, Amanda. A médica escolheu Aline Wirley para receber o colar da imunidade.

Em seguida, o líder Gustavo mandou Mc Guimê direto para a berlinda. Key Alves usou o Poder Curinga para mandar Paula direto para a votação popular, também sem Bate e Volta.

A votação da casa foi aberta desta vez foi aberta e causou o rompimento dos grupos. Fred Nicácio levou onze votos, incluindo o de Cristian, membro do Fundo do Mar. Amanda foi a segunda mais votada, com cinco votos. Ambos foram para a berlinda.

Bruno, que foi para o paredão através do Big Fone, Fred Nicácio e Amanda disputaram a Prova Bate e Volta, mas o médico levou a melhor e escapou da votação popular.

Apesar do paredão quádruplo, apenas um deles será eliminado amanhã. Os outros três menos votados seguem no jogo.

Quem é o mais odiado do BBB 23?

Gustavo é o brother mais odiado, de acordo com a enquete BBB 23 UOL. O caubói soma 36,64% dos votos e está na liderança da pesquisa. O fazendeiro caiu na quarta berlinda através do Big Fone, mas escapou depois de vencer a Prova do Líder.

Em segundo lugar está Key Alves, com 13,93% dos votos. A jogadora de vôlei vive um affair com Gustavo desde os primeiros dias de confinamento. Quem fecha o top 3 é Cara de Sapato, com 7,15% dos votos, único membro do quarto Deserto entre os mais odiados.