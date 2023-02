Tina, Gabriel e Marília são os três primeiros eliminados do BBB 23 - Foto: Reprodução/Instagram/@domingao

Vai ter repescagem no BBB 23? Globo abre votação

Nesta sexta-feira, 10, o BBB 23 abriu uma votação perguntando quem o público gostaria que voltasse para o programa. A enquete gerou especulações entre os internautas, que cogitaram uma possível repescagem. Marília, Gabriel e Tina foram os brothers que deixaram o reality show nos três primeiros paredões.

Quem vai voltar para o BBB 23 na repescagem?

Não há nenhuma informação oficial sobre uma repescagem no BBB 23. O Gshow abriu uma votação para saber quem o público gostaria de ver novamente na casa mais vigiada do Brasil, mas por enquanto não há outros indícios de que de fato um deles ganhará uma nova chance no programa. Aparentemente, se trata apenas de uma pesquisa para saber quem é o preferido da audiência fora da casa.

A enquete ficou poucas horas no ar e já está encerrada. Gabriel Fop, eliminado no segundo paredão da temporada, ficou em primeiro lugar na votação, com 52,43% dos votos. Em seus stories, o modelo afirmou que a enquete se trata de uma brincadeira. "Tá rolando uma votação de quem vocês gostariam que voltasse pra casa. É uma brincadeirinha, mas dá pra gente fortalecer e mostrar o carinho de vocês", disse o paulista.

Tina, que deixou o confinamento na terceira berlinda, ficou na segunda posição com 27,50% dos votos. Já Marília, a primeira eliminada, recebeu 20,07%.

O Big Brother Brasil não costuma fazer repescagens. A única vez que o programa trouxe de volta um eliminado foi no BBB 11, quando os cinco primeiros eliminados da edição foram pra a casa de vidro e o público escolheu um deles para retornar ao confinamento. O vencedor da dinâmica foi Maumau.

Após a divulgação da enquete, os internautas reagiram aos boatos sobre a suposta repescagem. "Nossa vey repescagem vai ser muito ruim sério... Se tiver pode estragar a bagaça toda, parece que esse ano eles tão procurando como estragar o bbb não é possível pqp", escreveu uma espectadora. "Não inventa não pelo amor de Deus", escreveu outra.

gente esse negócio de enquete dos eliminados não deve ser pra nada, toda semana eles fazem uma enquete e nunca dá em nada, é só pro povo votar mesmo

pra ser votação de repescagem eles tinham que falar — ꧑ᥲt᥉ 🔗 (@opinamatss) February 10, 2023

Tô achando que o Boninho vai fazer repescagem pra tentar salvar a audiência hem — Gabi (@secretsdiares) February 10, 2023

não aceito repescagem se ano passado não teve pic.twitter.com/IhDeWo8jqs — marina (@marinaxxs) February 10, 2023

Quem já voltou ao BBB depois de eliminado?

Além da casa de vidro do BBB 11, outros brothers já tiveram a oportunidade de participar de mais de uma edição do reality show.

Marcelo Dourado - o brother participou do BBB 4 e se tornou um dos jogadores mais falados daquele ano. No BBB 10, ele aceitou o desafio de entrar na nova temporada e conseguiu enfim conquistar o público, se tornando o campeão do prêmio de R$ 1 milhão.

Dhomini - o vencedor do BBB 3 teve um caminho oposto ao de Dourado. Após ganhar o prêmio de R$ 500 mil, o brother foi convidado para participar do BBB 13. O empresário não conseguiu conquistar a audiência e foi eliminado na segunda semana.

Kleber Bambam - outro campeão do BBB que retornou na edição de 2013 foi Bambam. Apesar de ter se consagrado vencedor na primeira temporada do reality, o brother não aguento a pressão do confinamento e desistiu.

Natália Casassola - figura marcante do BBB 12, a loira ganhou uma nova chance na edição de 2013. No entanto, foi eliminada nos últimos paredões em ambas as temporadas.

Assim como neste ano, também correram boatos na web de que haveria uma repescagem no BBB 22, mas tudo não passou de rumores.