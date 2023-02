Enquete BBB 23 UOL atualizada agora porcentagem hoje, terça-feira

O fim da linha está chegando para Tina, Gabriel Santana ou Cezar Black. Nesta terça-feira (7), a aguardada eliminação do terceiro paredão irá marcar o programa ao vivo do BBB 23. Enquanto aguardamos pelo resultado oficial, a parcial da enquete BBB 23 UOL já tem mostrado quem deve sair nesta briga.

Parcial da enquete BBB 23 UOL atualizada

A parcial da enquete BBB 23 UOL mostra nesta manhã de terça-feira, faixa das 07h00, que Tina deve ser a eliminada da vez. A angolana está na frente com folga desde que a votação começou e soma atualmente 63,30% de rejeição.

Cezar Black fica em segundo lugar, mas com uma porcentagem bem menor, 22,01% dos mais de 91 mil votos computados até então. Gabriel Santana respira com alívio na lanterna, somando apenas 14,70% dos votos para sair.

Esse possível resultado em que Tina deixa o jogo não é surpreende para quem vem acompanhando o histórico da enquete BBB 23 UOL desde ontem. A sister não saiu do primeiro lugar durante o dia e ficou o tempo todo com uma larga diferença dos adversários de berlinda.

Às 21h00 de segunda-feira, a sister já tinha 63,20% de um total de mais de 71 mil votos. Cezar permanecia em segundo, com 22,40%, e a lanterna ainda era de Gabriel com 14,40% dos votos.

Que horas começa a eliminação hoje

O programa de eliminação do BBB 23 de hoje está marcado para começar ás 22h25, depois da novela Travessia. De acordo com a programação da Globo, o reality show terá 1 hora e 25 minutos no ar, terminando por volta das 23h50, horário da exibição da minissérie Onde Está Meu Coração.

A votação fica aberta durante quase todo o programa e o anúncio de quem saiu só é feito próximo ao final da atração. Tadeu Schmidt informa o público e os confinados quando a enquete oficial é encerrada e logo em seguida faz seu habitual discurso.

Novidade desta temporada são os palpites que os participantes fazem antes do anúncio. Os sorteados dizem quem eles acreditam que vão sair, se acertaram, há um acréscimo no valor total do prêmio. Atualmente, a recompensa do vencedor já está em R$ 1,7 milhão.

Depois que o brother sai da casa, ele tem um rápido papo com o apresentador nos estúdios do Big Brother Brasil e em seguida é levado para o espaço do Rede BBB, em que será entrevistado por Vivian Amorim e Patrícia Ramos no Bate-Papo com o Eliminado.

Como a votação oficial do programa fica disponível até pouco antes do anúncio, ainda há muitas horas para votar e ajudar a eliminar um dos competidores da terceira berlinda da temporada. Para isso, é necessário ir até o site do Gshow e ter uma conta no site.

O votação do Gshow não apresenta parciais como a enquete BBB 23 UOL ou a do DCI e é a única que realmente conta para o resultado final. As parciais extraoficiais apontam o andamento da votação, mas não afetam de fato o jogo.

Passo a passo:

1 - Acesse o Gshow (https://gshow.globo.com/) e siga para a página do BBB 23 no menu do canto superior esquerdo (https://gshow.globo.com/realities/bbb/);

2 - Se já tiver a sua conta, ótimo! Caso ainda não tenha, no final do menu você encontrará a opção "acesse sua conta ou cadastre-se grátis";

3 - Clique em "cadastre-se" e na nova página informe nome completo, e-mail, senha e data de nascimento;

4 - Confirme a caixinha dos Termos de Uso e Política de Privacidade e finalize com o botão "cadastrar";

5 - Agora você já está apto a votar, é só seguir novamente para a aba do BBB 23 e acessar a enquete que aparece logo no começo da página;

6 - Clique em quem quer eliminar entre Tina, Cezar ou Gabriel;

7 - Selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e aguarde a confirmação do voto;

8 - Se quiser repetir o processo é só clicar no botão "votar novamente".