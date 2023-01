Como assistir a entrevista com o eliminado do BBB 23 ao vivo

Como assistir a entrevista com o eliminado do BBB 23 ao vivo

A entrevista com o eliminado é comandada por Vivian Amorim e Patrícia Ramos após o fim do programa ao vivo, nesta quinta-feira, 26. No Bate-papo BBB 23, o brother que deixar a competição relembra os principais momentos sobre sua passagem no programa, vê memes feitos pelos internautas e conversa com amigos e familiares. A conversa é transmitida na íntegra apenas na web.

Como assistir a entrevista com o eliminado do 1º paredão

O bate-papo BBB apresentado vai ao ar logo após o fim do programa ao vivo no Globoplay. Os espectadores que querem assistir à entrevista do eliminado precisam ficar ligados na plataforma de streaming depois do encerramento do programa na Globo. Nesta quinta, 26, a edição está prevista para acabar às 23h55, horário de Brasília.

A entrevista com o eliminado é exibida gratuitamente no Gshow e no Globoplay, basta ter uma conta Globo.com para ter acesso ao conteúdo. Siga os passos:

Entrevista com o eliminado no Gshow

Passo 1: acesse o site do Gshow no navegador de seu smartphone ou computador (https://gshow.globo.com/);

Passo 2: no canto superior direito, clique para fazer login. Usuários já cadastrados só precisam fazer o login com e-mail e senha. Já novos usuários devem se cadastrar na plataforma e informar dados como nome, data de nascimento, gênero e e-mail.

Passo 3: quando o programa estiver no ar, será disponibilizado um player. Basta clicar no vídeo e aguardar o início da transmissão.

Entrevista com o eliminado no Globoplay

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play;

Passo 2: faça o login na plataforma ou cadastre-se conforme explicado acima;

Passo 3: acesse a aba 'Agora' e em seguida 'BBB'. Quando a entrevista com o eliminado estiver no ar, um player com o nome 'Rede BBB' será disponibilizado. Basta clicar e aguardar o início da transmissão.

O conteúdo também fica salvo no Gshow para o público que perder a transmissão ou quiser reassistir a entrevista.

AVISA QUE SÃO ELAS 🤩 Hoje tem Bate-Papo BBB com @amorimvivian_ e @eupatriciaramos conversando com o eliminado da semana! 👀 Quem você quer eliminar: Fred Nicácio ou Marília? Então corre lá no Gshow que hoje é dia de votar! 💥 pic.twitter.com/mOyNJu9mZz — Big Brother Brasil (@bbb) January 26, 2023

Que horas começa o BBB 23 hoje?

O BBB 23 hoje está marcado para começar às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O programa ficará no ar por 1h30.

Nesta quinta, a votação do primeiro paredão será encerrada. Um dos emparedados retornará para o jogo, enquanto o outro será eliminado de fato. Fred Nicácio e Marília disputam a preferência do público após passarem dois dias no Quarto Secreto.

O programa também irá mostrar os melhores momentos da festa das líderes Bruna Griphao, além de uma nova prova valendo a liderança da semana.

