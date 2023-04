Enquete BBB 23 + Votação: quem vai ser a campeã do BBB 23

Final do BBB 23 será dia 25 e contará apenas com mulheres na disputa

Após muita espera, a grande final do Big Brother Brasil chegou e reúne Aline, Amanda e Bruna. Mas qual das "desérticas" ficará no topo do pódio? Vote na enquete BBB 23 do DCI e dê sua opinião!

Enquete BBB 23 quem ganha

Quem vai ser a campeã do BBB 23

Aline, Amanda e Bruna brigam pela coroa de campeã do BBB 23. Amanda foi a primeira a ganhar o título de finalista. A sister venceu a última disputa da temporada, de resistência, e garantiu seu lugar entre o Top 3 do programa. Já Aline e Larissa precisaram passar pelo paredão mais uma vez e eliminaram Larissa.

As amigas derrotaram muitos adversários ao longo do caminho. A temporada começou com um total de 22 participantes, sendo metade do camarote e a outra metade pipoca. Após algumas semanas de programa, o time dos anônimos ganhou mais dois competidores, Gabriel e Paula, através da casa de vidro.

Parcial UOL aponta favoritismo de Amanda

Até agora, a parcial da enquete UOL indica que Amanda será a campeã do BBB 23. Ela tem 45,33%, Aline 42,11% e Bruna 12,57%. São mais de 1,2 mil votos computados em 1 hora de votação.

Resultados dos finalistas em berlindas - Enquete BBB 23

As três participantes fazem parte do quarto deserto do BBB 23 e são amigas desde o início da temporada. Essa é a primeira final apenas com mulheres desde 2017.

Amanda tem 31 anos e é médica. Integrante do grupo Pipoca, ela nasceu em Astorga (PR) e mora em Campo Largo (PR). A sister é uma das participantes que mais geram comentários no BBB 23.

Outra finalista é a Aline Wirley, 41, que é cantora e ex-grupo Rouge, um sucesso dos anos 2000.

Já Bruna é conhecida por ter atuado em novelas da Globo. A atriz começou a carreira na emissora há dez anos, quando esteve em Avenida Brasil. Nos anos seguintes, foi destaque em folhetins do horário das seis. Relembre os trabalhos da carioca.

Quem vai ser o campeão do BBB 23 sairá do confinamento com R$ 2,8 milhões no bolso e um carro 0km de uma das marcas patrocinadoras do reality show. A segunda colocada vai levar R$ 150 mil para casa e o terceiro lugar é um prêmio de R$ 50 mil.