Prêmio BBB 23: quanto ganha o segundo e terceiro lugar?

A premiação do BBB 23 será o maior da história do programa para a sister que vencer a temporada, mas as demais participantes também ganham prêmio 2 e 3 lugar. O reality show também paga um valor em dinheiro para as outras duas finalistas.

Prêmio BBB 23 2 e 3 lugar

O segundo colocado leva para casa o valor de R$ 150 mil, enquanto o terceiro lugar fica com R$ 50 mil. Ambos levam prêmios em dinheiro mesmo sem vencer a temporada.

Além do valor pago pelo BBB 23, as finalistas também saem com os prêmios arrecadados ao longo das provas realizadas na temporada. Amanda, por exemplo, garantiu dois carros 0km por vencer uma Prova do Anjo e a Prova da Finalista. Bruna e Larissa também acumularam mimos.

O segundo e o terceiro colocado também sobem ao pódio junto com o vencedor. A dinâmica do anúncio de quem ficou em qual posição varia a cada ano - em 2020, por exemplo, o apresentador anunciou no início da edição ao vivo que Manu Gavassi havia conquistado o terceiro lugar, deixando a disputa pelo segundo lugar entre Thelma e Rafa Kalimann.

Em 2022 e 2021, o resultado foi anunciado apenas no final do programa com um discurso para todos os finalistas. Depois de revelar quem havia ganhado o programa, o apresentador divulgou o segundo e o terceiro lugar.

Em quanto está o prêmio do BBB?

O prêmio BBB 23 está em R$ 2,8 milhões depois da eliminação de Ricardo Alface. O valor ainda irá subir depois do último paredão da temporada de acordo com os palpites dados pelas sisters.

O valor pago ao campeão da temporada estava estagnado em R$ 1,5 milhão desde 2010. O prêmio do BBB começou em R$ 500 mil e foi subindo ao longo do tempo - porém, ficou 13 anos sem reajuste até esse ano.

Ao invés de apenas aumentar o valor, o Big Brother Brasil propôs uma dinâmica. A cada paredão, três brothers eram escolhidos para dar palpites sobre quem seria eliminado. Se acertassem, seria adicionado um valor ao prêmio final. Os participantes se saíram bem nas escolhas e conseguiram praticamente dobrar o prêmio BBB 23.

Em 2022, o campeão também levou para casa um carro 0km. Ainda não sabe se o mesmo ocorrerá neste ano.

Veja: Quem ganhou o último BBB: final bateu recorde de votos

Quando acaba o BBB 23?

O BBB 23 termina em 25 de abril, terça-feira, logo após a novela Travessia. O programa ficará no ar 1h45, de acordo com a programação da Globo.

A temporada foi marcada por muitos altos e baixos. Foi realizada uma casa de vidro, Quarto Branco e intercâmbio com uma participante do La Casa de Los Famosos, mas o programa também contou com uma desistência e duas expulsões após acusações de assédio.

Com três brothers a menos de forma inesperada, o programa promoveu uma repescagem e trouxe de volta todos os eliminados para a Casa do Reencontro, que durou dois dias. Os mais votados pelo público foram Fred Nicácio e Larissa.

O programa também foi marcado pela polarização dos brothers, que se dividiram em dois grupos ao longo da temporada. Apesar dos grupos terem rachado e alguns membros saírem para jogar sozinhos, as rivalidade entre eles foi mantida até o final da temporada.

Os internautas que quiserem participarem da votação para escolher a campeã do BBB 23 precisam votar entre domingo e terça no site do Gshow. É necessário ter uma conta gratuita na Globo.com - depois, basta votar na sua participante favorita. Não há limite de votos, sendo possível participar inúmeras vezes.

As inscrições para o BBB 24 também já foram anunciadas. As vagas disponibilizadas na primeira etapa já se esgotaram, mas a produção vai reabrir o processo seletivo mais adiante.