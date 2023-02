Enquete BBB UOL atualizada: quem sai do BBB 23 entre Paula e Bruno?

A enquete BBB UOL desta terça, 14, mostra que Paula e Bruno são os dois brothers mais votados do quarto paredão da temporada. Um deles deixará a casa mais vigiada do Brasil na noite de hoje e dirá adeus ao prêmio milionário. A parcial aponta que alagoano segue um pouco a frente da biomédica em porcentagem de votos.

BBB 23 enquete UOL parcial

Enquete BBB UOL aponta saída de Bruno

Bruno deve deixar o programa no quarto paredão. O cenário segue desfavorável para o atendente de farmácia, que está com 46,61% dos votos da enquete BBB UOL. Se a porcentagem se manter assim até o início do programa ao vivo, esta será mais uma berlinda acirrada na temporada.

Paula vem logo atrás com 42,38% dos votos. Esse também é o primeiro paredão da biomédica, que foi escolhida pelo público para entrar no BBB 23 através da casa de vidro.

Amanda e Mc Guimê são coadjuvantes nesse paredão e não correm riscos de saírem do jogo. O marido de Lexa soma 7,03%, enquanto a médica tem 3,97% na enquete BBB UOL.

Bruno e Paula ficaram em destaque nos últimos dias. A biomédica por ter descoberto uma "traição" de Cristian após Sarah Aline contar que o empresário só se aproximou dela para obter informações do grupo do quarto Deserto. A sister se revoltou com o ex-aliado e chorou bastante.

Já Bruno causa bastante após as festas. Ele entrou em atrito com Cara de Sapato, Aline Wirley e outros brothers após jogar roupas para cima durante uma "resenha" depois de um dos eventos, além de acordar outros brothers. Ele também já levou chamadas da produção após mexer em objetos decorativos e subir em cima da mesa.

VOTAÇÃO BBB 23

Quem é Paula?

Paula Freitas tem 28 anos e é natural de Jacundá, no Pará, mas deixou a cidade para cursar Biomedicina em Goiânia. Depois de formada, retornou para sua terra natal e assumiu as contas da casa, além de pagar a faculdade do irmão mais novo.

A sister entrou no BBB 23 através da Casa de Vidro. Ela derrotou Giovanna Leão com 60, 55% dos votos e garantiu uma vaga na competição ao lado de Gabriel Fop, eliminado na segunda semana.

Paula está solteira após terminar um relacionamento de seis anos. Ela afirma ter um jeito alegre e brincalhão, mas também é briguenta e emocionada.

Ao longo de sua passagem pelo programa, Paula se juntou ao grupo Deserto. Ela e Gabriel permaneceram bastante unidos enquanto o modelo estava no reality, e chorou muito quando o jovem deixou a competição.

A sister também construiu uma relação de amizade com Cristian, com quem rompeu após ouvir de Sarah que o empresário só estava interessado em obter informações de seu grupo. Paula ficou bastante abalada e até disse que queria agredir o brother.

Quem é Bruno?

Bruno tem 32 anos e é natural de São José da Laje, Alagoas, e trabalha como atendente de farmácia. Ele tem uma ótima relação com os pais, com quem mora até hoje. Seu sonho é mudar a vida de sua família e acredita ter nascido para brilhar.

O brother afirma ser bastante alegre, agitado e que sua vida é um "intenso carnaval com muita diversão, festas e viagens".

Ao ser anunciado no BBB 23, o alagoano despertou o interesse do público por ser um "pipoca raiz" - ao contrário de outros anônimos da temporada que já entraram no programa com milhares de seguidores. No entanto, Bruno perdeu popularidade nas últimas semanas por atitudes dentro da casa, principalmente em relação a Gabriel Santana - alguns internautas até pediram a expulsão do brother por assédio.

Hoje, um deles deixa a casa mais vigiada do Brasil. O programa começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia.

Hoje, um deles deixa a casa mais vigiada do Brasil. O programa começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia.