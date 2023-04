Enquete final BBB 23 Gshow atualizada agora mostra quem vai ganhar

O grande momento finalmente chegou e agora Amanda, Bruna Griphao e Aline Wirley competem na final do Big Brother Brother Brasil 2023. Quem merece ganhar e levar o prêmio milionário para casa? Enquanto aguardamos pelo resultado oficial, a parcial da enquete final BBB 23 atualizada agora já indica quem vai sair do programa coroada.

Quem merece vencer? Vote na enquete final BBB 23 do DCI e acompanhe a porcentagem em tempo real.

Como está a parcial da enquete final BBB 22 Gshow atualizada agora?

Uma das favoritas ao longo da temporada, Amanda é apontada como provável campeã do Big Brother 2023 na parcial do UOL. A sister lidera a votação na faixa das 07h00 desta segunda-feira com 35,89% dos mais de 10300 votos computados na enquete final BBB 23 do site.

Bruna Griphao é apontada até o momento como a vice-campeã da disputa, ela tem 32,66% dos votos. A votação está acirrada e as sisters não estão muito distantes umas das outras. Aline Wirley está em terceiro, com 31,45% dos votos e por enquanto é indicada como terceira colocada da temporada.

Na parcial da enquete final BBB 23 atualizada do DCI, o resultado apontado é um pouco diferente até o momento. Amanda também era indicada como campeã durante a madrugada, mas foi ultrapassada por Aline nesta manhã. A ex-rouge lidera com 63,8%, a médica vem em seguida com 27,1% e Bruna Griphao fica em último com 9,1% dos mais de 20 mil votos.

Histórico dos votos no UOL

Segunda, 08h00

Amanda: 35,89%

Bruna Griphao: 32,66%

Aline Wirley: 31,45%

Segunda, 07h00

Amanda: 34,29%

Bruna Griphao: 33,97%

Aline Wirley: 31,74%

Segunda, 01h30

Aline Wirley: 45,10%

Amanda: 42,50%

Bruna Griphao: 12,40%

Histórico dos votos no DCI

Segunda, 08h00

Aline Wirley: 63,8%

Amanda: 27,1%

Bruna Griphao: 9,1%

Segunda, 07h00

Aline Wirley: 65,3%

Amanda: 25,3%

Bruna Griphao: 9,4%

Segunda, 01h30

Amanda: 47,20%

Bruna Griphao: 28%

Aline Wirley: 24,80%

Como votar na enquete do Gshow agora

A votação oficial do programa é realizada no Gshow e ficará no ar até a noite de terça-feira, 25 de abril, dia em que o reality show está marcada para começar às 22h25 e termina às 00h10.

Para votar é simples e você consegue pelo celular ou computador. A única obrigatoriedade é ter uma conta no site. A boa notícia é que o processo é total gratuito.

Gshow - Como votar pelo computador

1 - Acesse o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e clique no menu da lateral esquerda para achar a opção "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Depois clique em "cadastre-se" e será redirecionado para um formulário;

2 - No formulário, informe seu nome completo, data de nascimento, um e-mail válido e a senha que deseja usar no site;

3 - Em seguida, para encerrar o cadastro você deve confirmar que concorda com os termos de uso e política de privacidade do site e clicar no botão "cadastrar" para finalizar;

4 - Em seguida, com seu login em mãos, você poderá votar na enquete final BBB 23 do Gshow. Você deve acessar novamente aquele menu da lateral esquerda do Gshow para encontrar a página do BBB 23 ou ir direto pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

5 - Você vai clicar na enquete final BBB 23 "Quem você quer que vença" e clicar em Amanda, Bruna ou Aline. Depois, é só confirmar selecionando a caixinha "sou humano" da verificação de robôs;

6 - Aguarde pela confirmação do seu voto e repita o processo quantas vezes quiser.

Votação Gshow pelo celular

1 - Para votar pelo celular você vai precisar instalar o aplicativo no seu celular. Você encontrará o Gshow na loja do seu aparelho, seja ele Android ou iOS;

2 - Depois da instalação, clique em "abrir". Você deverá apertar o menu da lateral inferior direita e depois clicar em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis";

3 - Você será redirecionado e poderá preencher seus dados de login ou então clicar em cadastrar e ser mandado para o formulário em que colocará seu nome completo, data de nascimento, e-mail e senha;

4 - Depois, de volta para a página inicial do aplicativo, você deve clicar na aba que te levará a página do BBB 23, ela estará no centro do menu;

5 - Ao ser redirecionado, clique na enquete final BBB 23 e vote em Amanda, Bruna ou Aline. Após a confirmação do voto, você pode repetir o processo se quiser. Não há limites de votos por conta ou IP, seja pelo celular ou computador.

Quem já venceu o Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil 2023 começou no dia 16 de janeiro e encerrará nesta terça-feira, 25 de abril. A final é disputada apenas entre mulheres e tem o maior prêmio da história do programa, que chegou na quantia de R$ 2,88 milhões. o reality show está no ar na TV Globo desde 2001 e já contou com diversos vencedores ao longo das duas últimas décadas.

Kleber Bambam (BBB 1)

Rodrigo Leonel, o Cowboy (BBB 2)

Dhomini Ferreira (BBB 3)

Cida dos Santos (BBB 4)

Jean Wyllys (BBB 5)

Mara Viana (BBB 6)

Diego Gasques, o Alemão (BBB 7)

Rafinha (BBB 8)

Max Porto (BBB 9)

Marcelo Dourado (BBB 10)

Maria Melillo (BBB 11)

Fael Cordeiro (BBB 12)

Fernanda Keulla (BBB 13)

Vanessa Mesquita (BBB 14)

Cézar Lima (BBB 15)

Munik Nunes (BBB 16)

Emilly Araújo (BBB 17)

Gleici Damasceno (BBB 18)

Paula von Sperling (BBB 19)

Thelma Assis (BBB 20)

Juliette Freire (BBB 21)

Arthur Aguiar (BBB 22)

