Aline teve atrito com Gabriel, que além de se divertir beijou sarah Aline na festa do BBB 23 - Foto: Reprodução/Globoplay

Festa do BBB 23 forma novo casal e põe Key no paredão

Festa do BBB 23 forma novo casal e põe Key no paredão

A festa do BBB 23 na sexta-feira, 3 de fevereiro, contou com shows de Simone Mendes, Felipe Araújo e Menos É Mais, e tam em foi palco para um novo casal.

Gabriel e Sarah Aline trocaram beijos e são um o novo casal do reality. Vem ver os detalhes da festa.

FIQUE LIGADO: que horas vai tocar o Big Fone hoje

Bruno Gaga foi criticado na festa do BBB 23

Uma atitude de Bruno, conhecido como "o Gaga" no confinamento, gerou críticas. O alagoano puxou o braço do backing vocal de Simone Mendes e beijou a mão do artista. Os brothers observaram o momento e Fred Nicácio soltou várias reclamações.

"Ele se empolgou, mas não precisava", observou Sarah Aline. "Sabe o que cara? Queima o filme da classe inteira! Vão falar: 'a lá, a bicha doida, a bicha sem limite'. Aí parece que toda bicha é assim", reclamou Nicácio. "Pior que é verdade", disse Key. "O cara estava trabalhando (...) Acho tão feio isso", completou o médico.

Fred Nicácio revoltado com a atitude do Bruno Gaga em ficar puxando o backing vocal da Simone pelo braço pra beijar: “queima a nossa classe, o cara estava trabalhando”. #BBB23 pic.twitter.com/Ws6uUGR3Le — PopTurno 🪐 no #BBB23 (@PopTurno) February 4, 2023

Bruno Gaga estava empolgado na festa do BBB e também tentou descolar um beijo de Gabriel Santana, mas o ator se esquivou do brother todas as vezes que recebeu as investidas. Bruno dançou com o colega, o abraçou, se aproximou de seu rosto, mas não conseguiu nada.

🚨VEJA: Bruno Gaga tentou beijar o Gabriel mas ficou no vácuo. #BBB23 pic.twitter.com/2TV31Lgdmn — CHOQUEI (@choquei) February 4, 2023

Meu Deus, o Gaga agarrando o Gabriel tentando beijar #BBB23 pic.twitter.com/6juByz5Hcn — Dantas (@Dantinhas) February 4, 2023

Novo casal na festa do BBB 23: Gabriel e Sarah

Gabriel Santana não quis nada com Bruno, mas beijou Sarah Aline. Os dois trocaram selinhos e depois partiram para os beijos e carícias durante a festa do BBB 23.

Mais tarde, quando partiram para a cama, a dupla foi para debaixo do edredom. O momento gerou risadas na web porque eles estavam deitadas ao lado de Marvvila, que fez caras e bocas quando percebeu a movimentação.

Após a troca de carinhos, eles continuaram deitados juntos e dormiram lado a lado.

A cara da marvvila vendo Gabriel mosca e Sarah no edredom

As reações dela são as melhores kkkkkkkkkkkk #BBB23 pic.twitter.com/bBLXaqQEna — Loren 🅰️ (@dainhalori) February 4, 2023

O que aconteceu com Sarah Aline e Ricardo?

Sarah Aline e Ricardo tiveram um começo de affair na última festa do BBB 23, na quarta-feira (1). Eles haviam ido para o edredom no pós-festa, mas depois não ficaram mais juntos. Nesta nova comemoração, a dupla deu um selinho, mas depois acabou em uma DR no pós festa.

A sister disse que gosta do brother, mas não sente a mesma reciprocidade. Ricardo pensou na forma que pode estar sendo visto com a relação entre eles e reclamou enquanto tomava banho.

"O povo vai achar que estou fazendo isso pra te usar, pra você me proteger. Não vou fazer isso. Esqueceu que isso é um jogo? Qualquer coisa que a gente fizer... Eu sou odiado por lá, onde você está. Se você estivesse no meu grupo...", disse.

Larissa criticou Amanda

Amanda conversou com integrantes do grupo adversário durante a festa do BBB 22 e Larissa não viu a atitude com bons olhos. A professora de educação física disse que a sister estava "forçando" uma situação para não ser votada, já que a médica tem certeza que está na mira para o próximo paredão.

"Ela está a noite inteira com a Key. Ela nunca falou com a Key", observou Larissa, que também completou: "eu não vou ficar forçando uma coisa que não é".

Larissa reclamou de Key e quer puxá-la para o paredão

Um momento de Key Alves na pista de dança gerou irritação em Larissa. A jogadora de vôlei cantou para Fred Desimpedidos "quer esquecer sua ex-mulher, vem para o BBB". A professora de educação física, que está com o jornalista na casa, reclamou para Bruna sobre o assunto e disse que se for para o paredão e tiver contragolpe, irá puxar a sister e que achou a atitude "ridícula".

larissa falando pra bruna que a key chegou no fred e cantou pra ele “quer esquecer sua ex mulher vem pro bbb” essa key muito desnecessária, ridícula pic.twitter.com/M3mI6OiiMV — let. cia (@apegadaf) February 4, 2023