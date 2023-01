Fred Nicácio antes e depois: como era o participante do BBB 23

Participante do BBB 23 mostra grande mudança no rosto.

Fred Nicácio é um dos destaques da edição do BBB 23. O brother chama atenção no confinamento pelo comportamento e histórias de vida, somando fãs, assim como haters. Outra coisa que deixa o participante em evidência é a aparência. Isso porque quem conhece fotos antigas do competidor e compara um antes e depois vê grande diferença no rosto do brother.

Antes e depois de Fred Nicácio do BBB 23

Natural de Campos dos Goytacazes (RJ), Fred Nicácio tem 35 anos de idade e mudou desde que começou a se destacar na mídia, por volta de 2019. O público especula nas redes sociais que o rosto do brother está diferente por causa de uma harmonização facial.

O médico não falou sobre o assunto abertamente para confirmar as suspeitas, mas hoje tem queixo mais largo e maxilar definido, caraterística bem comum em pessoas que optam pelo procedimento estético. Já faz alguns anos que ele está com o rosto mais definido, porém, nos últimos tempos, a mudança ficou mais evidente e seu rosto parece mais largo.

Além disso, ele é casado com o dentista cosmético Fábio Gelonese, especialista no assunto, então poderia facilmente recorrer a opção caso quisesse dar um tapa no visual.

Além das mudanças na estrutura do rosto, o apresentador mudou muito o estilo de cabelo e alterou um pouco a barba nos últimos anos, o que também lhe dá uma aparência diferente. Já quando se fala no corpo, Fred Nicácio não apresenta muitas mudanças, ele sempre foi malhado e com um tanquinho marcado. O que leva a acreditar que suas intenções cirúrgicas ficaram mesmo pelo rosto.

BBB 23 tem outro Fred

O outro Fred do BBB 23, o jornalista esportivo que se relacionou com a influencer Boca Rosa, perguntou para o colega Ricardo no confinamento se Fred Nicácio era pipoca ou camarote no reality show. A dúvida não é apenas dele, pois nas redes sociais se vê muita gente que não conhecia o médico antes do reality show da TV Globo.

Para quem não conhece, Nicácio é apresentador, médico e fisioterapeuta. Ele não nasceu na vida artística, mas se destacou ao viralizar na internet e acabou se tornando uma pessoa pública. Em 2019, uma publicação do médico sobre uma paciente de 74 anos que se emocionou ao ser atendida por um médico negro pela primeira vez chamou bastante atenção.

Ele deu muitas entrevistas sobre o assunto na época e continuou trabalhando como médico no SUS. Assim Fred começou a crescer nas redes sociais e chamar atenção. Ele também é conhecido por ter um atendimento bastante humanizado dos pacientes, até usando libras.

No vídeo que a equipe do apresentador publicou recentemente no Instagram é possível relembrar a história e também ver como o rosto de Nicácio estava diferente na época:

Em julho de 2020, ele ganhou ainda mais notoriedade quando apareceu em uma série de lives no Instagram do ator Bruno Gagliasso - que tem mais de 21 milhões de seguidores atualmente - para debater sobre racismos, masculinidade tóxica, assuntos da comunidade LGBTQIA+, entre outros.

Em 2022, o Queer Eye, programa de sucesso da Netflix nos Estados Unidos desde 2018, ganhou uma versão brasileira e Fred Nicácio foi convidado para integrar o elenco de apresentadores. Ao lado de Luca Scarpelli, Yohan Nicolas, Rica Benozzati e Guto Requena, Fred Nicácio trabalha a autoestima, bem-estar e estilo de personagem que precisam mudar de vida.

Conheça o programa:

