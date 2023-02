Tadeu anuncia que horas vai tocar o Big Fone no sábado no BBB 23

Tadeu anuncia que horas vai tocar o Big Fone no sábado no BBB 23

Os brothers vão ter uma surpresa nesse sábado, 4 de fevereiro, com a chamada do Big Fone. Tadeu Schimidt anunciou que o telefone vai tocar no final do programa ao vivo. Quem atender, então terá a missão de indicar dois brothers no paredão.

Horário do Big Fone no BBB 23

Por volta das 23 horas de sábado, os telefones localizados no jardim da casa do BBB 23 vai tocar. Quem atender ao Big Fone vai colocar 2 participantes no paredão.

Como vai ser a dinâmica para o terceiro paredão:

- Paula, compradora do poder curinga escolhe, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem vai para o Paredão

- Anjo imuniza um

- Líder indica

- Casa vota no confessionário

- O indicado pelo Big Fone, confirmado pelo poder curinga, dá o contragolpe. Mas há regras: não pode escolher quem atendeu ao big fone ou comprou o poder curinga

- Prova Bate-Volta

Assistir BBB 23 ao vivo pelo Pay Per View

Para assistir todas as câmeras do BBB 23 a qualquer momento do dia é necessário ter acesso ao Pay Per View do programa. Essa exclusividade é dada aos assinantes da Globoplay, que podem escolher qual câmera vão conferir, rever momentos do confinamento e assistir ao vivo as festas, disputas do anjo, provas de resistência, ações patrocinadas, entre outros eventos que acontecem na casa.

A boa notícia para quem tem interesse em adquirir o serviço é qualquer pacote da Globoplay te dá direito a assistir o conteúdo do BBB 23. Ou seja, mesmo se você pagar pelo mais barato, que libera apenas o catálogo mais simples do streaming, ainda conseguirá conferir tudo 24 horas na casa. Os valores partem dos R$ 19,90 para quem opta pelo plano anual e começa em R$ 24,90 para quem prefere pagar por mês.

Para ter a sua conta por lá, você deve acessar a plataforma (https://globoplay.globo.com/) e seguida clicar em "entrar" e depois em "cadastre-se".