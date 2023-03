Festa do BBB 23 na sexta vai ter show de João Gomes e Wesley Safadão

Para celebrar a volta de Fred Nicácio e Larissa, e dar um fôlego para os brothers após a semana tensa, essa sexta-feira tem festa do BBB 23 com shows de João Gomes e Wesley Safadão. A comemoração vai começar hoje, às 22h20, logo após Travessia.

Como vai ser a próxima festa do BBB 23

João Gomes e Wesley Safadão são as atrações da festa do BBB 23 na sexta, pós repescagem. Os cantores já estiveram no BBB outras duas vezes, nas edições 2 e 9, e agora retorna em clima de despedida, levando ao palco do reality um repertório abrangente com músicas conhecidas pelo grande público.

O cantor, que retorna ao programa depois de apresentações remotas nas edições 20 e 21, vibra com o show inédito no gramado da casa do ‘Big Brother Brasil’: “Dessa vez a gente vai sentir o calor dos brothers, compartilhar a emoção, levar para eles um pouco do que está rolando aqui fora na música e sentir um pouco do que é a casa. Vai ser massa! Eu e Joãozinho estamos prontos, preparados e querendo demais essa festa”, entrega.

Para João Gomes, a noite será ainda mais especial pelos momentos em que dividirá palco com um ídolo. “O repertório terá identidade dos dois artistas, os grandes sucessos de cada um e os dois cantando juntos também. Wesley Safadão é um cara que sempre ensina muito por ter tanta experiência, mais anos de estrada. É alguém que tem que ser muito respeitado e que eu respeito muito. Sou muito feliz pelo jeito que ele conduz a carreira dele e tem sempre um tempo para ensinar a gente, que está começando. Além da grande apresentação, eu sei que estar ali com ele vai ser especial porque eu posso aprender um pouco mais”, declarou o artista.

Depois dos dois shows, os participantes da edição também poderão relembrar a infância de maneira especial: um set com fotos dos brothers e sisters quando bebês proporcionará uma verdadeira viagem no tempo. Para completar a diversão, a festa ainda terá uma banheira preenchida por bolinhas, bolas de sabão e espaços dedicados para vídeos com câmera de giro 180 graus e almofadas de massagem.

