Fim! Key e Gustavo terminam namoro após BBB 23, afirma colunista

Casal começou relacionamento no confinamento do BBB 23.

Key e Gustavo não estão mais juntos, segundo o jornalista Leo Dias, do Metrópoles. Os ex-participantes do BBB 23 ainda não se pronunciaram sobre o assunto ou soltaram notas oficiais que confirmam o término, mas o colunista de entretenimento revela que conversou com fontes próximas aos dois e afirma que a decisão partiu do empresário mato-grossense.

Key e Gustavo terminaram?

Na madrugada desta terça-feira, a ex sister publicou uma selfie e um emoji de choro, mas não explicou o motivo do post. As especulações aumentaram quando os fãs notaram a ausência de Gustavo em registros nas redes sociais da moça, e vice-versa.

Key e Gustavo começaram a namorar no BBB 23. A dupla entrou algemada no jogo por escolha do público, que votou para que os dois fossem uma dupla no começo da edição. Eles caíram no primeiro paredão e se salvaram.

Pouco depois da estreia do programa, o romance começou. Os dois se tornaram muito próximos e sempre estavam grudados no confinamento. Quando Gustavo venceu a terceira prova do líder, eles partiram para o quarto do líder juntos e rolou edredom para a dupla.

Relembre - Como foi o primeiro beijo de Key Alves e Cowboy no BBB 23

O romance continuou nas semanas seguintes, até que Gustavo foi eliminado na sétima berlinda. Key Alves saiu pouco depois do jogo, no oitavo paredão, mas partiu para o La Casa de Los Famosos. Ao retornar para o Brasil, ela foi parar na casa do reencontro, espaço em que ficaram os eliminados para a repescagem e o romance continuava em pé.

Durante o tempo no programa, Key chegou até a brincar sobre casamento com o brother. No entanto, em suas entrevistas após eliminação, o brother disse que eles ainda avaliariam como o relacionamento andaria fora da casa.