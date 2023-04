Top 6: quem são os finalistas do BBB 23

O Big Brother Brasil 2023 está perto de sua grande final, que será no dia 25 de abril, uma terça-feira. O programa ficou três meses no ar e trouxe um elenco de 22 participantes. Agora, só restam os finalistas do BBB 23 na casa mais vigiada do Brasil e em breve o público poderá escolher quem levará o prêmio milionário para casa.

Amanda - finalistas do BBB 23

Amanda começou apagada no jogo, mas conseguiu conquistar uma torcida fiel e já retornou de três paredões. Em todos eles, a loira foi a campeã da berlinda. Os fãs da médica de 31 anos também mostram força nas redes sociais e ela hoje soma 2,3 milhões no Instagram, quase 400 mil fãs no Tiktok e mais de 7 milhões de curtidas em suas publicações na plataforma de vídeo.

Amanda nunca venceu a liderança no programa, mas conquistou o anjo duas vezes, também já ficou imune duas vezes, foi para o castigo do monstro três vezes, desfrutou do grupo vip durante quatro semanas e ficou na xepa durante doze. Ela conquistou uma vaga entre as finalistas do BBB 23 e mostra chances de vencer o programa.

Larissa voltou em repescagem

Larissa teve uma trajetória de sorte até se tornar uma das finalistas do BBB 23. Isso porque a professora de educação física de 24 anos de idade foi eliminada na nona semana de programa, no entanto, ela conseguiu retornar ao jogo pouco depois. Após o décimo paredão, o programa realizou uma repescagem e a sister foi a mais votada pelo público para voltar.

Ao pisar novamente na casa, ela foi para um paredão, mas desta vez conseguiu se salvar. No total, ela ficou 11 semanas na xepa, quatro no vip, foi líder uma vez - na primeira semana de jogo - e anjo duas vezes.

Bruna Griphao é uma das finalistas do BBB 23

Bruna Griphao teve um jogo interno habilidoso e demorou até que ela fosse votada pelos participantes. Por isso, ela caiu no paredão pela primeira vez apenas na 11ª berlinda do reality show. Ela se salvou daquele paredão e mais dois depois daquele, chegando até a reta final do jogo.

A loira de 24 anos foi uma das participantes que mais venceu provas de liderança no jogo, no total foram três. Ela nunca venceu a prova do anjo, mas foi imunizada duas vezes e acabou no castigo do monstro também duas vezes.

Aline Wirley

Aline Wirley foi uma das quatro integrantes do quarto deserto que sobreviveu até a reta final do jogo. A cantora de 41 anos de idade ficou marcada por chegar na final das duas maiores provas de resistência da temporada. Em uma disputa que durou mais de 17 horas, ela conquistou o colar de chefe da casa, já em outra, de mais de 15, ela ficou na segunda colocação.

Além disso, ela venceu o primeiro anjo da temporada ao lado de Bruno, foi escolhida para dois monstros, além de te ter sobrevivo a três paredões.

Domitila Barros - finalistas do BBB 23

Domitila Barros foi a última sobrevivente do quarto fundo do mar no jogo. A famosa de 38 anos do time do camarote foi recordista em paredões na casa e pisou sete vezes na disputa por permanência. Ela venceu poucas provas no reality show e por isso foi líder apenas uma vez, apenas na reta final do programa.

Anjo ela nunca conquistou, mas já foi escolhida para o castigo do monstro. No vip, Domitila ficou apenas 4 semanas, enquanto conquistou 12 na xepa. A sister teve vários embates no programa e seu maior aliado foi Fred Nicácio, que foi eliminado no sétimo paredão, retornou com a repescagem e foi novamente eliminado no décimo terceiro paredão.

Além disso, Domitila Barros foi quem apertou o botão que a levou para o quarto branco durante a temporada. Ela puxou Fred Desimpedidos, que acabou vencendo a disputa e levou um carro. Como consequência, a sister foi para o paredão, sem direito a bate e volta, mas foi salva pelo público.

Ricardo Alface

Ricardo Alface foi o único homem a conquistar um lugar na lista de finalistas do BBB 23. O brother de 30 anos teve um jogo cheio de altos e baixos. Primeiro, ele fazia parte do grupo deserto, mas ao brigar com os eliminados, acabou migrando para o quarto adversário. Ele votou por pouco tempo com o fundo do mar e logo afirmou que estava jogando sozinho.

Seu relacionamento mais forte na casa foi com Sarah Aline, que deixou o jogo no décimo quinto paredão. Ricardo foi salvo pelo público em dois paredões, conquistou a liderança duas vezes, foi recordista em anjo na temporada - pois conquistou o colar de imunidade três vezes - e chegou a ser monstro duas vezes.

