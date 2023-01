Antes e depois de Bruna Griphao, participante do BBB 23

A atriz Bruna Griphao já é uma figura conhecida pelos noveleiros e agora é uma das participantes do BBB 23. A artista, que está confirmada no Camarote do reality show, fez sua estreia na televisão há mais de dez anos, quando ainda era pré-adolescente.

Bruna Griphao fez rinoplastia?

A atriz cresceu em frente às telinhas, fazendo sua estreia como atriz aos 9 anos de idade, quando atuou em Bela, A Feia, da Record. Apesar do papel na emissora de Edir Macedo, a jovem logo foi para a Globo e conquistou o papel de Paloma, a filha de Alexia (Carolina Ferraz) e Cadinho (Alexandre Borges) na aclamada Avenida Brasil, em 2012.

Bruna segue trabalhando na Globo desde então, onde atuou em mais quatro novelas. A carioca interpretou Giovana em Malhação: Casa Cheia (2013), Carol em Haja Coração (2016), Lidia em Orgulho e Paixão (2018) e Leopoldina em Nos Tempos do Imperador (2021). Ela também esteve em alguns filmes para o cinema, incluindo Confissões de Adolescente (2014), É Fada (2016) e Ricos de Amor (2020).

A jovem mudou bastante em relação a sua aparência, levando os internautas a questionarem se ela havia feito rinoplastia. "Eu esperei (para fazer a cirurgia) por ser muito nova e para poder juntar dinheiro", contou em entrevista ao jornal O Globo.

Apesar de ter cultivado o desejo de fazer a cirurgia por muito tempo, Bruna revelou ter desistido do procedimento. Ela afirmou que não teria problemas em operar o nariz ou colocar silicone caso sinta essa vontade em algum momento, mas por enquanto "está bem assim".

Também conhecida como musa fitness, Bruna disse que nunca fez qualquer procedimento. A atriz ostenta um corpo torneado nas redes sociais, fruto de sua rotina saudável - a famosa sempre faz publicações mostrando seu treino. Hoje, mais de 2,9 milhões de pessoas a acompanham no Instagram.

Bruna Griphao já namorou o surfista Gabriel Medina, o estudante de Medicina Henrique Flora e o músico João Zoli. Também já foi apontada como affair do jogador de futebol Gabigol e do ator João Guilherme.

Bruna Griphao está no BBB 23

A atriz foi uma das primeiras confirmadas no Camarote do BBB 23 nesta quinta-feira, 12. Essa será a primeira vez que a atriz participará de um reality show.

“Eu vejo o BBB como o maior desafio da minha vida. É uma oportunidade única, que eu não vou deixar passar”, diz. Solteira, ela afirma que não pretende se apegar a um possível romance, mas que tudo pode acontecer.

A carioca também diz ser espontânea e intensa do tipo 'ame ou odeie'. “Acho que não sou nada do que aparento ser nas minhas redes sociais. Aparento ser uma mulher sexy, misteriosa, e não sou nada disso. Eu sou outra pessoa, galera. Sinto muito informar. Sou bem da bagaça", revelou.

Ela também revelou uma curiosidade sobre seu nome artístico, Griphao. Se trata da junção de seus dois sobrenomes, Grigoriadis Orphao, mas hoje ela se arrepende da escolha. “Acostumei, mas não amo Griphao. Prefiro ou Grigoriadis ou Orphao. Hoje eu deixaria Grigoriadis”, pondera.

Além de Bruna, outros famosos convidados pela produção se juntam ao elenco do BBB 23. Até agora, estão confirmados Aline Wirley (cantora), Fred (influenciador digital), Domitila Barros (modelo), Antonio "Cara de Sapato" Jr. (lutador), Marvvila (cantora), Key Alves (jogadora de vôlei) e Fred Nicácio (médico).

O BBB 23 começa em 16 de janeiro, segunda-feira, após a novela Travessia, com 22 participantes. O programa segue sob o comando de Tadeu Schmidt.

Para assistir, basta sintonizar na Globo diariamente ou assinar o Globoplay, que disponibiliza câmeras durante 24 horas por dia.

