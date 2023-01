Quem é o marido do Fred do BBB 23?

Quem é o marido do Fred do BBB 23?

Fred do BBB 23 é casado com Fabio Gelonese, que trabalha como dentista cosmético. Os dois estão juntos há 8 anos e casados desde 2019. A relação é aberta, conforme revelado pelo brother ainda no confinamento. Os dois também fizeram uma tatuagem juntos.

Fred Nicácio tem 35 anos e é médico e fisioterapeuta, além de apresentador do programa Queer Eye Brasil. O novo brother é natural de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, mas mora em Bauru, interior de São Paulo, com o marido. O profissional da área da saúde viralizou nas rede sociais ao fazer uma publicação que mostrava uma de suas pacientes emocionadas por ter sido atendida por um homem preto pela primeira vez.

Ele diz ter "uma alma no corpo de um médico" e que é uma pessoa sensível, intuitiva, estratégica e confiável. Outras características destacadas por ele é ser amoroso, acolhedor e de riso fácil, mas que não faz papel de bobo. Atualmente, ele soma mais de 400 mil seguidores em sua página no Instagram @frednicacio.

Com quem Fred do BBB 23 é casado?

Fabio Gelonese é o marido de Fred do BBB 23. O amado do mais novo morador da casa mais vigiada do Brasil é especializado em odontologia cosmética e em harmonização facial. O profissional da saúde sempre compartilha resultados das harmonizações em sua página no Instagram, onde soma mais de 40 mil seguidores.

Os dois estão juntos há oito anos e casados há três, de acordo com informações do Jornal Extra. Eles têm a mesma tatuagem, uma coroa no peito.

Fabio e Fred vivem uma relação aberta, ou seja, podem ficar com outras pessoas. O médico já conversou sobre relações livres com Aline Wirley, que também vive um relacionamento da mesma forma. "Ele tá feliz. A gente tem uma relação super madura, super conversada. Nada combinado sai caro", disse Nicácio sobre o marido. "Ninguém precisa entender, a relação é nossa! (...) Quem vive essa relação sou eu e meu marido, como a gente entender que tem que viver."

Na primeira festa do reality show, Fred do BBB 23 beijou Gabriel Santana. Os administradores da página do brother publicaram um vídeo do médico ao lado de seu marido no Instagram, gravado antes dele ser confinado. Os dois aparecem juntos e brincam com a possibilidade do apresentador de Queer Eye ficar alguém na casa. "Eu sabia", diz Fábio. Os dois dão risadas juntos.

Ao Gshow, Fábio falou sobre sua reação ao ver o beijo entre o marido e Santana. Ele disse que logo que acordou já viu a notícia, que também circulava em seu grupo de amigos. "Achei que foi um beijo bem gostoso. O Fred beija bem, o Gabriel eu não sei ainda.", contou. Ele também disse que o intérprete de Mosca em Chiquititas é "um gato e maravilhoso" e que quer conhecê-lo.

O que Fred Nicácio falou?

Logo nos primeiros dias de confinamento, o brother se envolveu em uma polêmica. Durante uma conversa na piscina com os colegas, Fred do BBB 23 contou um relato sobre sua vida pessoal mas usou palavras que incomodaram em enfermeiros de todo o país.

"Eu era fisioterapeuta e vi um médico entubando [um paciente] e falei assim: 'eu queria fazer isso aí'. Uma enfermeira branca olhou para mim e disse: 'Sai para lá, menino. Isso dai é só para médico'", começou ele. Em seguida, Fred contou que voltou no mesmo lugar, agora como médico. "Eu voltei lá e ela foi minha enfermeira. É, tô aqui, doutor Fred Nicácio. Agora eu vou entubar e você vai me ajudar. É assim que a gente trata racista", concluiu.

A frase ofendeu Cezar Black, que é enfermeiro. O brother chorou durante um desabafo com Domitila, pois sentiu que o colega inferiorizou a profissão. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) também emitiu uma nota condenando qualquer fala ou atitude que "vincule a enfermagem a uma inferioridade frente a demais profissões".

LEIA TAMBÉM

+ Programação do BBB 23: cronograma dia por dia da 1ª semana