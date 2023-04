Globo anuncia BBB 23 no modo turbo com 3 paredões

Globo anuncia BBB 23 no modo turbo com 3 paredões

A reta final do BBB 23 já está batendo na porta e por isso o reality show entrará em um modo acelerado nos próximos dias. Três paredões vão marcar o confinamento da Globo na semana que vem e assim o público se despedirá de um trio de participantes em um curto espaço de tempo.

Formação do paredão

Os detalhes da dinâmica ainda serão revelado pelo apresentador Tadeu Schmidt ao público. O que se sabe até agora é que haverá três provas do líder na semana que vem. Cada uma delas marcará um paredão e uma eliminação.

Como sempre há formações de paredões confirmadas aos domingos (9), se o programa seguir o padrão que geralmente é usado no reality show, é possível que as demais votações sejam na terça-feira (11) e quinta-feira (13), logo após as eliminações da semana.

Quando isso acontece no reality show, geralmente a eliminação é feita mais cedo do que de costume e não no final do programa, depois é realizada uma prova do líder relâmpago e em seguida já é formado o novo paredão. É comum que não ocorra prova bate e volta nestes casos e a votação seja curta para caber na edição. Isso aconteceu inclusive na semana turbo do BBB 23, no final de fevereiro.

O programa irá confirmar em breve como tudo ocorrerá nos próximos dias.

Quem ainda está no jogo

Aline Wirley, Bruna Griphao, Cezar Black, Fred Nicácio, Ricardo Alface e Sarah Aline continuam no jogo e estão confirmados na próxima semana do programa. Já Amanda, Larissa, Domitila Barros e Marvvila permanecem na casa, mas uma delas saíra no décimo segundo paredão da edição ainda hoje, terça-feira (4).

No total, a próxima semana do programa contará com nove participantes. Entre eles sairão três confinados. Assim, restarão 6 participantes na reta final do jogo. Na penúltima semana de reality show devem sair mais três, pois as finais do Big Brother Brasil costumam ser entre três confinados.

Quando será a última festa do líder?

Além de revelar que haverão três paredões nos próximos dias do BBB 23, o programa divulgou que a líder Aline Wirley terá a sorte de ter sua festa temática. Ela será a última líder da temporada a conquistar o feito. Os demais que vencerem a disputa nas próximas semanas terão as regalias do quarto, vip, imunidade, entre outras, mas nenhuma festa.

Segundo o que a cantora contou aos colegas de confinamento, o tema que escolheu para sua comemoração foi "Anos 2000". A ex-Rouge venceu uma prova de resistência de mais de 17 horas na semana passada e derrotou Ricardo Alface.

Entre os participantes da temporada, quem mais ganhou festas em sua homenagem foi Bruna Griphao, que venceu a prova do líder três vezes. A sister foi líder em dupla com Larissa na primeira semana e depois venceu sozinha a sétima liderança e também décima.

Que dia acaba o BBB 23?

O BBB 23 tem previsão de acabar na última semana do mês de abril, no dia 25, uma terça-feira. O reality show estreou no dia 16 de janeiro e ainda tem três semanas no ar, o que lhe dará pouco mais de 3 meses no ar. Este é o segundo ano que Tadeu Schmidt apresenta a atração.

Quem vencer a temporada levará o maior prêmio da história do reality show para casa. O valor já está em R$ 2.170.000 e aumentará em cada nova eliminação dos paredões da edição, pois os palpites certos dos confinados sobre o eliminado da semana soma uma quantia ao prêmio.

Entre os BBBs 1 e 4 o valor pago ao vencedor era de R$ 500 mil. A quantia aumentou em 2005 e permaneceu R$ 1 milhão até 2009. Em 2010, o prêmio subiu para R$ 1,5 milhão e permaneceu desta forma por mais de 10 anos.

VOTE - Enquete BBB 23: Domitila Barros vai ser a campeã?