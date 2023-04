Globo anuncia programação da final do BBB 23

Todos os participantes vão se reunir no último dia do programa

A final do BBB 23 já está marcada! Em abril, o público escolhe um dos três finalistas para levar o prêmio milionário para casa. O evento também contará com shows de Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho e Lauana Prado, além da presença dos participantes eliminados.

Quando vai ser a final do BBB 23?

O BBB 23 termina em 25 de abril, terça-feira, logo após a novela Travessia. O vencedor leva para casa o maior prêmio da história do programa, que já ultrapassou a marca de R$ 2 milhões.

O evento terá quatro shows ao longo do programa ao vivo, que também reunirá todos os 22 participantes da temporada, incluindo Mc Guimê, Cara de Sapato e Bruno - os dois famosos foram expulsos, enquanto o membro do grupo Pipoca desistiu do programa. O reencontro celebra os mais de cem dias da atual edição.

Apenas três brothers concorrem ao grande prêmio. Na final do BBB 23, eles assistem o programa ao vivo junto com o público e tem a oportunidade de rever alguns de seus melhores momentos na casa e acompanhar os shows do evento. Enquanto isso, o público segue votando no Gshow para escolher quem deve se tornar o grande campeão. O resultado do primeiro, segundo e terceiro lugar é anunciado apenas no final do programa.

Quanto está o prêmio do BBB 23?

O prêmio do BBB 23 subiu para R$ 2,19 milhões após a eliminação de Marvvila no 12º paredão. Ainda serão formadas mais seis berlindas, fazendo com que o valor pago ao campeão aumente mais um pouco.

O reality show pagará o maior prêmio de sua história neste ano. A cada paredão, três brothers são sorteados para darem palpites sobre quem deve deixar o programa. A cada acerto, é somado um valor ao prêmio final. Se errarem, o prêmio continua o mesmo.

Os brothers têm se saído bem até agora e já conseguiram aumentar o valor do prêmio em mais de R$ 600 mil. O segundo lugar deixa o reality com R$ 150 mil, enquanto o terceiro colocado leva R$ 50 mil.

Além do valor em dinheiro, os participantes também levam os prêmios conquistados ao longo das provas de acordo com o desempenho de cada um, que podem incluir outros valores em dinheiro, eletrônicos, eletrodomésticos e até carros.

Quem ainda está no BBB 23?

Ainda restam nove participantes em busca do premio milionário. Até a final do BBB 23, mais seis brothers serão eliminados. Ainda estão no programa: Aline Wirley (cantora e ex-Rouge), Amanda (médica), Bruna Griphao (atriz), Cezar (enfermeiro), Domitila Barros (ativista social), Fred Nicácio (médico e apresentador), Larissa (personal trainer), Ricardo (biomédico) e Sarah Aline (psicóloga).

O programa acelera o ritmo nos próximos dias para que restem apenas três participantes até 25 de abril. Uma nova semana turbo começa a partir desta quinta-feira, 6, com três provas do líder e três eliminações. Os detalhes serão explicados pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Quem é o favorito para vencer o BBB 23?

Ao contrário dos anos anteriores, quando Juliette e Arthur Aguiar já eram apontados como os queridinhos da audiência, desta vez ainda não há um brother apontado como o provável vencedor. Os nomes mais falados das últimas semanas são Amanda, Domitila Barros e Ricardo, mas ambos são amados e odiados na mesma proporção nas redes sociais.

O BBB 23 já eliminou até agora nove brothers, já que dois deles ganharam a chance de retornar ao programa na repescagem - Fred Nicácio e Larissa foram os mais votados pelo público. A dinâmica aconteceu após duas expulsões e uma desistência, o que desfalcou o reality ainda na metade.

O programa vai ao ar diariamente na Globo, às 22h25, horário de Brasília. Aos domingos, a edição vai ao um pouco mais tarde, logo após o Fantástico.

