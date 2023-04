Inscrições BBB 24: como gravar o vídeo de inscrição?

A primeira etapa das inscrições do BBB 24 foi aberta na última sexta-feira, 21. O primeiro passo para concorrer a uma vaga no programa é responder ao questionário e enviar um vídeo mostrando quem você é. Algumas dicas podem ajudar a fazer com a gravação ganhe destaque entre os milhares de candidatos.

Como participar das inscrições BBB 24?

Apenas 35% das vagas foram liberadas por enquanto e já se esgotaram. Mas não se preocupe: o programa irá reabrir as inscrições mais adiante, basta ficar de olho nas redes sociais e no site do BBB.

A inscrição começa com cerca de 90 perguntas que precisam ser preenchidas. É necessário informar nome completo, idade, cidade de residência, entre outros dados pessoais. Também são feitas perguntas relacionadas a personalidade.

Além das respostas cedidas no formulário, é necessário enviar fotos e um vídeo se apresentando. Boninho deu uma dica para o público se sair bem: "Prepare seu vídeo já! Corre aí! Conte para a gente a sua história, como você é, de cara lavada, sem efeito, porque é isso que a gente quer".

Quem também deu dicas foi o ex-BBB Gil do Vigor. Em sua página no Instagram, o pernambucano deu alguns direcionamentos ideais para quem quer aumentar as chances de ser aprovado. “Você tem que usar o momento que você tem, os minutos que você tem, para falar sobre você. Suas características, suas qualidades, seus defeitos. Mas, se você não falar de que forma as suas características serão usadas dentro do jogo, fica muito difícil para quem tá avaliando saber se você é um perfil bom ou não para entrar no Big Brother”, disse.

O mestre em Economia frisou que é importante mostrar aos recrutadores como você seria se estivesse no BBB. Por exemplo, no caso da timidez ou de uma personalidade mais explosiva, como lidaria com isso dentro da casa mais vigiada do Brasil?

Depois da abertura das inscrições do BBB 24, a Globo tão publicou o vídeo de inscrição de Juliette para inspirar os candidatos. É possível perceber que logo depois de se apresentar, a maquiadora já começa a falar sobre como seria sua trajetória na casa.

"Já me inscrevi uma vez, não entrei porque vou entrar agora. Estou muito mais preparada, mais segura. Acho esse programa minha cara", disse.

Assista aos vídeos de inscrição de Juliette e Gil do Vigor:

Quando vão reabrir as inscrições?

A produção do programa informa através das redes sociais a data em que as inscrições para cada região será reaberta. A cota inicial de 35% se esgotou em menos de 24 horas, conforme anunciado por Boninho. "Inscrições encerradas!!! Em breve vamos reabrir…", informou o diretor.

É importante que os candidatos se inscrevam de acordo com com a região de residência. O primeiro contato após o encerramento das inscrições é feito por e-mail ou telefone - os selecionados na primeira etapa participam de uma série de entrevistas online e presencial.

Também são feitos testes médicos e psicólogos para comprovar que de fato os candidatos estão aptos para participarem do reality show. O processo se estende ao longo de todo o segundo semestre de 2023 e o confinamento começa em janeiro de 2024.

Conforme adiantado por Boninho, a próxima edição contará novamente com Camarotes, ou seja, famosos convidados pela produção.