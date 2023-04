Quem sai do BBB 23? Parcial da enquete atualizada do último paredão

O último paredão da temporada foi formado na noite da última sexta, 21, e o resultado de quem sai do BBB 23 e fica de fora da final será anunciado no domingo. Bruna Griphao, Aline Wirley e Larissa se enfrentam na berlinda que mais uma vez aponta uma disputa acirrada entre elas.

A última eliminação do BBB 23 acontece no domingo, 23, dia da formação do top 3. Amanda é a única que já tem vaga garantida na final.

Os últimos dias de Big Brother Brasil são dedicados a fazer uma retrospectiva dos principais momentos da edição. As sisters vão relembrar seus melhores momentos do jogo na última festa da temporada, que acontece neste sábado com o tema 'Memórias'.

A final do BBB 23 acontece na terça-feira, 25, às 22h25, logo após a novela Travessia.

Bruna é quem sai do BBB 23 no último paredão

Bruna Griphao é quem soma a maioria dos votos da enquete UOL até às 08h20 deste sábado, véspera da eliminação. A atriz tem 45,01% dos mais de 16 mil votos computados até agora.

Larissa vem logo atrás da amiga, com 37,17%. A diferença entre elas é pouca e ainda pode acontecer uma reviravolta até o momento da eliminação. O resultado repete o que vem acontecendo ao longo do programa ao ter mais uma votação acirrada, como aconteceu na maioria das berlindas desta temporada.

A sister que tem menos votos até agora é Aline Wirley. A ex-Rouge soma apenas 17,82% e pode garantir a presença na final.

Bruna também é apontada como quem sai do BBB 23 em outras enquetes. Na Gaúcha Zero Hora, a loira tem 59,2% dos votos. Já na Jovem Pan, quem está em desvantagem é Larissa. A sister lidera a votação com 41,30% dos votos, enquanto a loira vem logo atrás com 40,10%.

Lembrando que as enquetes extraoficiais não influenciam quem sai do BBB 23 e são usadas apenas para saber a opinião do público. A votação oficial ocorre exclusivamente pelo Gshow.

A última berlinda foi formada após a Prova da Finalista. Depois de 17h horas de disputa, Amanda conquistou a primeira vaga na final. Já Larissa, Bruna e Aline, que perderam a prova de resistência, foram direto para a berlinda.

Quem sai do BBB 23 UOL

Bruna Griphao: 45,01%

Larissa: 37,17%

Aline Wirley: 17,82%

Quem sai do BBB 23 GZH

Bruna Griphao: 59,2%

Larissa: 44,69%

Aline Wirley: 13,9%

Quem sai do BBB 23 Jovem Pan

Larissa: 41,30%

Bruna Griphao: 40,10%

Aline Wirley: 18,60%

Bruna é a mais votada nas redes sociais

Bruna também é quem sai do BBB 23 no que depender das enquetes do Twitter. Em consulta realizada às 08h20 de hoje, atriz lidera as votações promovidas por página da entretenimento, assim como nas pesquisas dos sites.

No Choquei, a atriz tem 54% de rejeição. Larissa está em segundo lugar com 24,90%, enquanto Aline segue na terceira posição com 21,10%.

O resultado é o mesmo nas páginas do Vai Desmaiar e do colunista Chico Barney, na qual a loira lidera com 62,80% e 59,40%. Novamente, a ex-Rouge é quem tem mais chances de escapar da berlinda.

Quem está no último paredão BBB 23?

Aline Wirley: a cantora foi quem competiu com Amanda até o final da prova de resistência. A sister é parte do grupo das 'Desérticas', com quem joga junto desde o início da competição. Apesar de ter chegado longe no programa, a ex-Rouge é apontada como 'planta' por grande parte dos internautras.

Bruna Griphao: outra sister que faz parte das 'Desérticas', Bruna Griphao foi uma das participantes mais polêmicas do BBB 23. A atriz se envolveu em tretas com quase todos os brothers e alguns de seus posicionamentos repercutiram mal na web. Ao mesmo tempo, ela tem torcida assim como as demais meninas do grupo.

Larissa: a personal trainer já havia sido eliminada na 9ª semana do reality, mas retornou na repescagem. Apesar de também ter falas e atitudes que repercutiram na web, a catarinense também tem uma torcida com bastante engajamento e a sister do grupo Pipoca que mais ganhou seguidores.

Votação Gshow

O público tem até a noite de domingo para escolher quem sai do BBB 23. A votação acontece no Gshow, e é necessário ter um cadastro para participar.

Passo 1: acesse Gshow pelo navegador de seu celular ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo disponível para Android e iOS;

Passo 2: na página inicial, clique na votação 'quem você quer eliminar do BBB 23?' para ser redirecionado;

Passo 3: o sistema solicita que os usuários se identifiquem antes de prosseguir para a votação. Se você já for cadastrado na Globo.com, faça o login com e-mail e senha. Quem nunca participou de nenhuma enquete BBB 23 precisa se registrar e informar os dados solicitados pela plataforma;

Passo 4: agora você já pode votar. Clique no nome da participante que você quer eliminar;

Passo 5: clique em 'sou humano' para fazer a validação de segurança e confirme o voto. Para participar mais de uma vez, clique em 'votar novamente'.