Jogo da Discórdia BBB 23 tem novo ranking dos mais e menos importantes

A segunda-feira, 27 de março, foi de fogo no parquinho no BBB 23 com o Jogo da Discórdia. Os brothers se reuniram na sala e receberam a missão de distribuir placas para os mais e menos importantes no jogo, com direito a 30 segundos de justificativa, e a recepção para muitos não foi das melhores. Vem ver como foi.

LEIA TAMBÉM:

Como foi o Jogo da discórdia?

Para a dinâmica, os participantes tiveram que entregar duas plaquinhas para os confinados: "mais importante" e "menos importante". Participaram: Fred Nicácio, Larissa, Bruna. Aline, Amanda, Sarah, Marvvila, Gabriel, Alface e Cezar.

Domitila Barros no jogo da discórdia

Mais importante: Fred Nicácio.

Menos importante: Bruna Griphao

Fred Nicácio no Jogo da Discórdia

Mais importante: Domitila

Menos importante: Amanda

💥 Jogo da Discórdia #BBB23: Fred Nicácio ⬆️ Mais importante: Domitila Barros#RedeBBB pic.twitter.com/1WnfMOpwrH — Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2023

Cezar no jogo da discórdia

Mais importante: Fred Nicácio.

Menos importante: Aline

💥 Jogo da Discórdia #BBB23: Cezar Black ⬆️ Mais importante: Fred Nicácio #RedeBBB pic.twitter.com/Uin1R3avf5 — Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2023

Larissa no jogo da discórdia

Mais importante: Bruna

Menos importante: Domitila

Bruna no jogo da discórdia

Mais importante: Larissa

Menos importante: Domitila

Gabriel no jogo da discórdia

Mais importante: Fred Nicácio

Menos importante: Amanda

Aline no jogo da discórdia

Mais importante: Amanda

Menos importante: Gabriel

Sarah no jogo da discórdia

Mais importante: Marvvila

Menos importante: Bruna

Amanda no jogo da discórdia

Mais importante: Aline

Menos importante: Alface

Alface no jogo da discórdia

Mais importante: Sarah

Menos importante: Amanda

💥 Jogo da Discórdia #BBB23: Domitila Barros ⬆️ Mais importante: Fred Nicácio #RedeBBB pic.twitter.com/6RFWud5RS6 — Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2023

Marvvila no jogo da discórdia

Mais importante: Sarah

Menos importante: Amanda

Enquanto isso, continue votando na enquete BBB 23.