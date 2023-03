Lexa e Guimê ainda estão juntos? Veja o que diz a cantora

Relacionamento de dupla entrou em pauta na web após atitudes do brother no BBB 23.

Após uma festa conturbada no BBB 23, em que MC Guimê (30) foi acusado de assédio na web por passar a mão no corpo da mexicana Dania Mendez (31) sem consentimento, o público se pergunta se Lexa e Guimê continuam juntos. Não é possível saber se a dupla vai se separar em breve, já que o brother ainda está confinado, porém a esposa do cantor já tirou seu apoio das redes sociais.

Na madrugada desta quinta-feira (16), depois de tudo o que aconteceu na comemoração do reality show, Lexa (28) fez alguns tweets sobre o assunto nas redes sociais e informou que irá se afastar. Em seguida, o público reparou que a famosa tirou o emoji de diamante e a hashtag "Team Guimê" que ficava ao lado de seu nome, que mostrava apoio a torcida do funkeiro.

No Instagram, as fotos e vídeos de Lexa e Guimê continuam publicadas.

VEJA o que a cantora falou - Lexa se pronuncia após cenas de MC Guimê e Dania no BBB 23

Mãe de Lexa também se pronunciou

Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, também falou sobre o assunto nas redes sociais. Durante o final da noite de quarta-feira (15) e madrugada de sexta (16), Darlin comemorava a festa do genro, mas depois do acontecido, o tom em seu Instagram mudou.

Pouco antes das 8 da manhã, a mãe da famosa publicou stories mostrando que estava em viagem para encontrar com a filha. Primeiro, ela mostrou a foto de uma aeronave e disse que estava no primeiro voo. Em seguida, compartilhou mais uma foto e escreveu: "não dormi ainda".

Lexa e Guimê estão há quanto tempo juntos?