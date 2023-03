Lexa falou sobre relacionamento com Guimê nas redes sociais após acusações de traição e assédio - Foto: Reprodução/Instagram/@lexa/Globo

Cantora mostrou chateação com a situação e disse que vai se afastar das redes.

Lexa se pronuncia após cenas de MC Guimê e Dania no BBB 23

Após alguns momentos que marcaram a festa do líder MC Guimê, de 30 anos, nesta madrugada de quinta-feira (16), a cantora de 28 anos Lexa se pronunciou no Twitter sobre a situação

O cantor foi acusado na web de assediar Dania Mendez, depois que ele apareceu com uma das mãos no bumbum da influenciadora mexicana após os brothers tirarem uma foto juntos.

A mão do funkeiro estava nas costas de Dania, quando foi abaixando até que chegou no bumbum da participante de La Casa de Los Famosos. O assunto bombou nas redes sociais e gerou muitas reclamações.

Guimê traiu Lexa? Veja o que aconteceu na festa

Esposa de MC Guimê, Lexa foi ao Twitter próxima às 5 horas da manhã e escreveu: "eu sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer".

Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer. — Lexa (@LexaOficial) March 16, 2023

Depois, a cantora escreveu mais um tweet informando que ia descansar e por último declarou: "eu não tô bem, preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui". A famosa recebeu mensagens de apoio de fãs nos comentários e não apareceu mais na rede social.

Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui ❤️ — Lexa (@LexaOficial) March 16, 2023

Guimê já traiu a Lexa?

Em 2019, um boato surgiu na internet sobre uma suporta traição do funkeiro que a cantora teria descoberto. No entanto, em entrevista à Quem, a famosa negou e disse que tudo não passava de fake news.

"Sei lá de onde tiraram essa mentira dessa vez, acho que por não estarmos postando tantas fotos juntos devido ao trabalho de ambos, é um número grande de shows, as pessoas inventaram isso, mas está tudo bem", contou na época.

Alguns anos mais tarde, em 2022, o casou se divorciou após oito anos de relação. O motivo da separação não foi revelada para o público. Mas para a alegria dos fãs, dois meses depois, o casal reatou e voltou a morar juntos. Pouco depois, o cantor foi anunciado para o BBB 23.