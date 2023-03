Lexa e Guimê estão há quanto tempo juntos?

Cantora é casada com MC há alguns anos e chegou a se separar brevemente no ano passado.

Lexa e Guimê sempre trocam recados de carinho e muito amor nas redes sociais. Assim, o público acompanha de perto os altos e baixo do casal, que está junto desde 2015. No final daquele ano, a dupla lançou o hit Fogo, seu primeiro trabalho lado a lado, e desde então se mostravam apaixonados.

Eles continuaram juntos nos anos seguintes e em maio de 2018 subiram ao altar para selar a união. O casório foi na Catedral da Sé, em São Paulo, e contou com uma leva de famosos, como Ivete Sangalo, Mayra Cardi, Arthur Aguiar, Dj Ronald, o chef Henrique Fogaça, o cantor Mariano, entre outros. De acordo com o Balanço Geral, a festança custou 1 milhão de reais.

A cerimônia foi celebrada pelo Padre Fábio de Melo e teve centenas de convidados. O local e dia do casamento vazaram e por isso houve tumulto na porta, com fãs tentando até mesmo agarrar o funkeiro. Segundo o UOL relatou na época, até a Polícia Militar precisou ser acionada e 20 policiais apareceram no local.

Após o casamento, o casal passou a morar juntos na mansão do MC avaliada em R$ 2 milhões, de acordo com o Extra, em Alphaville, condomínio nobre no estado de São Paulo. Ao Gshow, poucos meses após a união, Lexa e Guimê contaram que já haviam feito o "test drive", mas só passaram a morar na mesma casa após a ida ao altar.

Separação de Lexa e Guimê foi em 2022

Após vários anos de união, Lexa e Guimê se separaram no segundo semestre de 2022, em outubro. O casal não revelou o motivo que levou a dupla a dar início ao divórcio, mas compartilharam mensagens de carinho nas redes sociais e desejaram um ao outro felicidades.

"Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história. O fato é que, por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados", disse a famosa no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Contudo, para a alegria de muitos que torciam pelo casal, eles reataram cerca de dois meses depois. Antes do final do ano, o casal anunciou que estava novamente junto.

"Às vezes você precisa separar pra entender que não é bom ficar sem. Às vezes você precisa de um tempo pra admirar a beleza e valorizar tudo o que foi construído. Às vezes você precisa de um tempo pra colocar tudo no seu devido lugar. O respeito, o amor e a admiração nos trouxe até aqui. Te amo amor da minha vida. É uma benção te ter de novo", comentou a cantora no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

O MC também se pronunciou e escreveu em seu Instagram: "amor não se explica, se sente, se vive, se ama… Me faltariam palavras pra descrever o quanto é bom ter você de volta (L), te amo e te quero. Que Deus esteja sempre a frente, iluminando, abençoando e protegendo nossa união".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC GUIME 💎 (@mcguime)

Com o anúncio da participação de MC Guimê no BBB 23 pouco depois, em janeiro, Lexa se pronunciou e rebateu críticas que acusavam a dupla de reatar "por marketing". "Tem gente falando que foi marketing e não sei o que. Gente, desculpa. Um casamento de quase oito anos, vocês acham que eu ia ficar com alguém por causa de marketing? Não aguento mais ficar me justificando", disse a famosa nos stories.

Lexa rebate acusações de que casamento com Mc Guimê é marketing pic.twitter.com/mPtcVXpfWF — Só Mídias (@MidiasSo) January 14, 2023

Polêmica no BBB 23

Na madrugada desta quinta-feira (16), o relacionamento de Lexa e MC Guimê passou por uma crise. O brother passou a mão no bumbum de uma das participantes do BBB 23, Dania Mendez, e a cantora ficou claramente chateada com a situação.

Após as acusações que rolarem contra o brother na internet, a famosa escreveu no Twitter que ia se afastar das redes e declarou: "eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer".

Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer. — Lexa (@LexaOficial) March 16, 2023

Guimê traiu? Veja o que aconteceu na festa