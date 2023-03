Lexa está grávida? Cantora falou sobre filhos com Guimê

Casados desde 2018, o plano da cantora Lexa, 28 anos, era de subir mais um degrau na relação e ter um filho com MC Guimê, 30 anos, ainda este ano. A famosa disse em entrevista à Vogue Brasil, em janeiro de 2023, que a vontade do casal em tentar ter um bebê já existia no ano passado, mas que problemas no relacionamento entraram no caminho.

Após os conflitos, o casal acabou se separando em outubro de 2022, então a vontade de engravidar ficou de lado. No entanto, a dupla retomou o relacionamento no final de dezembro e por isso os planos de uma gravidez foram discutidos novamente.

"Já tinha esse desejo há algum tempo porém me sinto mais preparada agora e consigo visualizar", contou Lexa ao site, que completou revelando que Guimê tem vontade de ser pai há tempos.

A cantora também disse na entrevista que já chegou a fazer os exames necessários para conferir seu estado de saúde, contagem de óvulos, entre outros detalhes necessários para uma concepção natural. Fertilização está fora dos planos até o momento, contou ela.

Lexa comentou também à Vogue que não pretende abandonar os palcos quando tiver filhos, apenas diminuir o ritmo. A animação com a possível gravidez fez até com que a cantora começasse a ganhar presentes para seu enxoval. Após contar sobre seus planos, mesmo sem estar grávida, Lexa já ganhou um sapatinho vermelho das funcionárias do salão de cabeleireiro que frequenta.

Por enquanto, o único "herdeiro" do casal é um cachorro. A cantora contou no Twitter, em fevereiro de 2023, que o animal sofreu maus-tratos na rua e passou por fisioterapia. Eles o adotaram do Instituto Luisa Mell.

O que MC Guimê fez no BBB 23?

O casamento de Lexa e MC Guimê foi colocado em xeque pelo público nesta quinta-feira (16), depois que o brother passou a mão no bumbum de Dania Mendez no BBB 23 durante uma festa. A situação deixou participantes e a audiência do reality show constrangidos.

Lexa viu a situação e resolveu se pronunciar no Twitter. Ela até tirou seu apoio ao funkeiro das redes sociais, removendo o emoji de diamante e a hashtag "Team MC Guimê" de sua bio.

"Eu sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", escreveu em um tweet.

Em seguida, ela disse que não estava bem e que por isso ia se afastar das redes sociais por tempo indeterminado. O assunto gerou muito burburinho na web e Guimê foi acusado de assédio.

"Gente eu tô sem palavras pra criar uma legenda pra esse vídeo do Guimê assediando a Dania… Forças à Lexa", escreveu o perfil BCharts no Twitter ao compartilhar o vídeo do momento.

