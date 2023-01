Memes do Fred Nicácio do BBB 23: melhores momentos do médico no reality

Fred Nicácio se tornou queridinho entre muitos fãs do BBB 23. O médico já ganhou várias críticas e foi acusado de ser egocêntrico, o que faz com que ele também tenha haters entre a torcida do reality show. No entanto, a personalidade questionável do brother é o que tem o transformado no alvo favorito do público para memes. As expressões e discursos do participante estão ganhando muitas piadas na web.

BBB 23: web 'adota' Fred Nicácio e médico ganha chuva de memes

Fred Nicácio começou sua participação no BBB 23 com muitas críticas em relação a sua personalidade e falas. Alguns fãs do reality show reclamaram sobre uma história que o médico contou envolvendo uma enfermeira, acusando-o de prepotente.

Além disso, o famoso também foi criticado quando disse para Marília que a maquiadora era a responsável pelos dois receberam mais plaquinhas ruins no primeiro jogo da discórdia. Ele até tinha cara de primeiro eliminado pelo ranço de algumas torcida, mas conforme os dias foram avançando, ele acabou caindo na graça da galera.

1 - Fred Nicácio contou uma história sobre como foi menosprezado por uma enfermeira e disse que após se formar médico, retornou ao mesmo hospital e acabou trabalhando com a mulher. As falas do brother incomodaram Cezar, o que acabou gerando uma DR entre eles. Já na internet, o assunto virou piada.

é muito simples: dos 4, qual é a melhor opção pra voltar pro jogo depois de um quarto secreto? ele

o papacito

o lord farquaad

o karol conqueixo dr fred nicácio !! faz o simples, brasil!!! EU SOU ENFERMEIRA DO DR. FRED NICÁCIO !!!! pic.twitter.com/cgaeYuqBcV — ex da bruna e atual da larissa (@dtavares) January 23, 2023

Dr. Fred Nicacio montando quebra-cabeça sem ajuda da enfermeira pic.twitter.com/E6deNsIBrU — RodrigoAus (@RodrigoAus_) January 23, 2023

2 - Fred Nicácio tem sido chamado de "papacito" por alguns fãs do reality show. O motivo é a comparação com a participante Karol Conká do BBB 21, que era conhecida como "mamacita".

Vai Papacito nos sirva muita tortura psicologica no Marmita Vidraceiro #BBB23 https://t.co/neH91kulGk — Kauane (@KauanePVieira1) January 21, 2023

3 - Outro apelido que tem circulado é o nome dos fãs do médico: fredelícias. É uma brincadeira envolvendo o nome do famoso que ele já usou no confinamento.

“Se pessoas são frias, calculistas e inconfiáveis confessavelmente, elas são no jogo também”, Fred Nicácio ao colocar Gabriel e Paula no paredão. #BBB23 pic.twitter.com/zPDbb664Yf — POPTime (@siteptbr) January 23, 2023

4 - E os apelidos não param por aí, o queixo do brother, que é largo e definido - pelo que todos acreditam ser por conta de uma harmonização facial - também é motivo de piadas entre o público.

de uma chance pra lenda pic.twitter.com/wjkKjs64tC — victória (@heywhatsupvicky) January 23, 2023

Em 10min esse SHOWMAN chamado KAROL CONQUEIXO já: - discursou sobre caráter

- cravou que O PAÍS ESTÁ DORMINDO TRISTE porque o Gabriel não tá no paredão

- disse que está tranquilo

- chorou copiosamente de desespero

- voltou a discursar sobre caráter o cara É ENTRETENIMENTO PURO! pic.twitter.com/58Gyd02qeg — Pedro Certezas (@pedrocertezas) January 23, 2023

5 - Pode-se dizer que o médico tem uma certa "síndrome de protagonista". Ele se cita muitas vezes em conversas no confinamento, tem uma autoestima invejável e faz discursos que causam risada no público. Após o primeiro paredão, quando Gabriel e Paula venceram o bate e volta e se salvaram, o apresentador disse que o país estava triste e chorando por causa da situação, já que ele, Marília, Key Alves e Gustavo estavam se enfrentando no paredão.

6 - E falando nos discursos do brother, muitos deles são falados de forma série por Fred Nicácio, mas causam crises de risadas entre os fãs do reality show, como por exemplo quando ele citou "Maria Bonita" para tentar levantar o alto astral de Marília, que é nordestina.

se esse maluco tivesse dado uma preleção pro rodrygo antes dos pênaltis o Brasil tinha ganho a copa https://t.co/qdJEn5yS3a — david (@vanglockkk) January 23, 2023

silêncio o doutor fred nicácio está empoderandopic.twitter.com/tqSGp6WJZu — júlia (@folksitons) January 23, 2023

7 - Outro momento que deixou o público chorando de rir foi quando Nicácio começou a chorar e se disse emocionado pelo homem que se tornou. Há quem diga que o brother "não se escuta" e não tem noção.

Eu tô passando MAL https://t.co/KfjuXaWNMf — Fernanda (@fernandasabc) January 23, 2023

8 - Outro momento do brother no confinamento que causou entre o público foi o pós-prova bate e volta. O brother disse que não ia culpar a colega, que estava nervosa, mas acabou a culpando do mesmo jeito.

o fred culpando a marília e falando” ela ficou extremamente nervosa, MAS N VAMOS CULPAR A MARÍLIA” JÁ CILPA DO ELA KKKKKKKKKKK CHEGA#BBBB23 pic.twitter.com/CjKwYYkEmv — tata.🌩️ (@finelinehazx) January 23, 2023

o fred xingando a marília a prova toda e no quarto falando q ela tava nervosa mas n da pra culpar ela, já culpando ela💀pic.twitter.com/b9NFkYaGXu — tata.🌩️ (@finelinehazx) January 23, 2023

fred: culpando marilia por perder a prova

fred na mesma frase: nao podemos culpar marilia quem nao é nicacer é maluco pic.twitter.com/veGl7bASQR — carol (@janeaustenmilf) January 23, 2023

9 - As expressões faciais e corporais do brother, jogadas de cabelo e mais cenas de Fred Nicácio também fazem a alegria do público, que está sempre em busca de novos memes.

a jogada de cabelo da kween! pic.twitter.com/UW8S1y3UXv — Thiago Theodoro 🏳️‍🌈 (@thiwitter) January 21, 2023

