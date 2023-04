No 12º paredão, como está a votação do BBB 23 agora?

No 12º paredão, como está a votação do BBB 23 agora?

A parcial da enquete UOL já mostra como está a votação do BBB 23 no 12º paredão da temporada, que desta vez é reverso. Amanda, Larissa, Domitila Barros e Marvvila disputam a preferência da audiência, e a menos votada deixa a competição pelo prêmio milionário na terça (4).

Votação do BBB 23 mostra eliminação de Marvvila

A parcial da enquete UOL sofreu uma reviravolta no resultado nas últimas horas e agora mostra a eliminação de Marvvila. A pagodeira está em último lugar com apenas 23,08% dos votos, mas a diferença é pouca para Amanda que somava a menor quantidade de votos até algumas horas atrás. Já são mais de 116 mil votos.

A enquete que mostra como está a votação do BBB 23 aponta que Amanda soma 23,81% dos votos, menos de 1% de diferença para a médica. As duas disputam o último lugar e correm risco de eliminação na próxima terça.

Já Domitila e Larissa são as mais votadas pela audiência e devem ganhar uma nova chance na casa. A personal trainer está com 24,62% dos votos, próxima de Amanda. Quem não corre riscos é a ativista social, que lidera com 28,49%. A modelo está com a maior porcentagem de votos desde que a enquete foi aberta.

Vale lembrar que os votos do UOL ou de qualquer outra enquete extraoficial não tem influência sobre a votação do BBB 23 oficial, que acontece pelo Gshow.

Como votar no Gshow BBB 23?

A votação do Gshow segue aberta até a noite de terça. O público deve se atentar ao voto, que desta vez é para ficar. Para participar, é necessário ter um cadastro na Globo.com.

Passo 1: acesse o site do Gshow pelo navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixa o aplicativo disponível para iOs e Android (https://gshow.globo.com/);

Passo 2: na página inicial, clique em 'realities' e depois em 'BBB'. Na página inicial, procure pela votação: 'quem você quer que fique no BBB 23?';

Passo 3: antes de prosseguir, faça login na sua conta Globo.com. Se já for cadastrado, insira seu e-mail e senha. Se não, faça um registro na plataforma. O sistema pede alguns dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e cidade de resistência. Também é necessário criar uma senha;

Passo 4: depois de concluir a etapa anterior, clique no nome da sister que você quer que fique no programa e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano';

Passo 5: aguarde o sistema computador o voto. Para participar mais uma vez, clique em 'votar novamente'.

Quando é a eliminação desta semana?

A eliminação do 12º paredão acontece na terça-feira, 4. Logo depois de mais uma participante deixar a casa mais vigiada do Brasil, o BBB 23 dará início a mais uma semana turbo.

A última festa do líder será realizada nesta quarta, 5, com o tema escolhido por Aline Wirley. Conforme divulgado pela emissora, serão feitas três Provas do Líder e três eliminações no próximo ciclo. O cronograma será explicado na próxima quinta pelo apresentador Tadeu Schmidt.

O programa acelera o ritmo pois entra em sua reta final. O último episódio do BBB 23 está previsto para 25 de abril e ainda restam 10 participantes na casa mais vigiada do Brasil - apenas três deles vão concorrer ao prêmio milionário, que já ultrapassa a casa dois R$ 2 milhões.

O reality show realizou uma repescagem para cobrir as duas vagas deixadas por Cara de Sapato e Mc Guimê, expulsos na nona semana, e trouxe Larissa e Fred Nicácio de volta. Para cumprir o cronograma, a atração deve realizar mais sete eliminações em três semanas de jogo.

Os brothers que ficarem em segundo e o terceiro lugar levam R$ 150 mil e R$ 50 mil respectivamente.