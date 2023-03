Programa de hoje terá formação clássica do paredão com bate e volta.

O que tem no BBB 23 hoje e que horas começa o 11º paredão

Hoje é dia de um dos momentos mais tensos do Big Brother Brasil: a formação do paredão. Os participantes vão se reunir neste domingo, 26, para a votação do líder e dos brothers, e a edição também relembra o retorno de Fred e Larissa ao reality. Veja que horas começa o BBB 23.

Que horas começa o paredão do BBB 23 hoje?

O BBB 23 vai começar às 23h10 hoje, sábado (26), depois do Fantástico, de acordo com o cronograma oficial da Rede Globo. A edição mostrará um resumo da semana, desde a eliminação de Fred, passando pela repescagem, prova e almoço do anjo.

A dinâmica da semana do paredão de domingo, 26 de março é essa:

Anjo autoimune;

Líder indica;

Vencedor da ação Globoplay veta alguém da casa de votar;

Casa vota;

Poder Curinga: dono do Poder Curinga tem que mandar para o Paredão alguém entre os menos votados da casa, exceto ele. Caso ninguém compre o poder, caberá ao Líder essa decisão;

Contragolpe: o indicado pelo dono do Poder Curinga puxa alguém para a berlinda;

Prova Bate-Volta.

Como assistir o paredão do BBB 23 ao vivo

Para assistir a festa do líder que vai acontecer hoje no BBB 22, há duas opções. Uma é paga e permite que você acompanhe toda a comemoração, sem cortes e ao vivo. Já a outra opção é para quem não quer gastar nada, mas ainda tem interesse em descobrir o que rolou de interessante na atração.

BBB 23 Ao vivo - Para assistir a festa completa e ao vivo, será necessário desembolsar um valor mensal para adquirir um dos pacotes da Globoplay. A plataforma permite que o assinante de qualquer plano do catálogo tenha acesso ao Pay Per View, assim você pode escolher o que melhor servir para você, seja o pacote mais barato ou o mais caro.

Na TV: todos os dias, a TV Globo transmite o BBB ao vivo.

BIG BROTHER BRASIL

O Big Brother é um reality show de competição que foi exibido pela primeira vez na Holanda em 1999. A primeira edição do Big Brother Brasil estreou em 2002 na TV Globo, a maior rede de televisão do Brasil. Sua estreia foi um sucesso tão grande que a Globo produziu uma segunda edição do Big Brother naquele mesmo ano.

A premissa do programa é fazer com que os competidores vivam juntos em uma casa cheia de câmeras e microfones. O confinamento dura cerca de três meses. Uma vez por semana, algumas pessoas são indicadas pelos colegas de casa e o público vota para decidir quem será despejado da casa.

A casa do BBB está localizada dentro dos estúdios da TV Globo, maior centro de produção audiovisual da América Latina. Eles estão localizados em Jacarepaguá, bairro do Rio de Janeiro .