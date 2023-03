Fred é o pior colocado em quase todas as parciais do BBB 23 consultadas e é apontado como provável eliminado - Foto: Reprodução/Globo

Parciais do BBB 23 indicam Fred eliminado no 10º paredão; veja porcentagem

O décimo paredão da temporada é entre Fred, Domitila e Gabriel Santana, mas a eliminação não parece ser uma surpresa. Nas parciais do BBB 23, a votação não está nem um pouco acirrada e Fred é indicada como o brother que vai deixar a casa nesta terça-feira, 21 de março.

Enquete UOL atualizada: quem sai hoje?

Na votação do UOL, Fred é de longe o mais votado. O brother está com 57,97% da rejeição dos mais de 82 mil votos computados até às 12h00.

Domitila fica em segundo lugar com 33,07%, uma diferença considerável da porcentagem do brother. Gabriel Santana é o terceiro colocado e respira com alívio na lanterna, somando apenas 8,95%.

Parcial do DCI

Na enquete do DCI, o resultado era o mesmo até pouco tempo, mas uma reviravolta tomou conta da votação. Esta é a única entre as parciais do BBB 23 consultadas esta manhã que mostra a saída de Domitila. Na votação, que soma mais de 565 mil votos, a miss está com 50,7% dos votos para sair.

Perto da porcentagem da sister, Fred Desimpedidos vem em segundo lugar com 47,3% da rejeição. Já Gabriel Santana tem apenas 1,9% dos votos para sair.

Quem sai nesta terça-feira do BBB, segundo parcial do O Povo

Assim como o UOL, a enquete do O Povo também aponta a saída de Fred. Dos mais de mil votos do site, 60,10% deles são direcionados ao jornalista.

Domitila aparece na segunda posição e tem melhores chances para permanecer no jogo, com 35,05% da rejeição até agora. Gabriel está com apenas 4,85% de chances de sair no paredão da semana.

Diário do Nordeste tem o mesmo resultado das outras parciais do BBB 23

O Diário do Nordeste é outro entre as parciais do BBB 23 que apontam a saída de Fred Desimpedidos. Dos mais de 20 mil votos computados por lá, 63,1% deles são do ex-marido de Boca Rosa.

Domitila está na segunda posição com 30% e Gabriel Santana é mais uma vez o brother na lanterna, com apenas 6,9% da rejeição nesta décima berlinda.

GZH também mostra saída de Fred

No GaúchaZH, ou GZH, a votação também está desfavorável para Fred. Esta é a única entre as parciais do BBB 23 da lista consultadas nesta manhã que foi publicada no Twitter e não diretamente em uma enquete no site.

Na enquete, Fred aparece com 61,2% dos votos, enquanto Domitila vem com 25,2% e Gabriel fica em último com 13,5%.